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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021 … تعرف على الأوراق المطلوبة للالتحاق بهندسة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية ( علوم - رياضة ) وطلاب الشعبة الأدبية ، تبدأ الكليات فى استقبال الأوراق الخاصة بكل طالب استعدادا للعام الدراسى 2021-2022. 


وفى هذا التقرير نقوم بنشر الأوراق المطلوبة للطلاب المستجدين المرشحين من قبل مكتب التنسيق فى العام الجامعى 2021-2022  بـ كلية الهندسة جامعة القاهرة .

 

قررت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، بدء إستلام الملفات للطلاب المستجدين اعتبارا من الأحد الموافق 5 من سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 9 من سبتمبر بمقر الكلية بالجيزة من التاسعة صباحا بموجب بطاقة الترشيح .
الأوراق المطلوبة: 
1- إحضار مظروف التقديم من مطبعة الكلية مع كتابة البيانات بخط واضح  + كتابة البيانات على كارت البيانات بالمظروف .
2- أصل شهادة الميلاد + عدد 5 صورة منها 
3- عدد 8 صور شخصية ( 4*6) مع كتابة اسم الطالب.
4- بطاقة الترشيح 
5- عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومى الخاص بالطالب.
6- نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مديرية الأمن.
7- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + 5 صور منها.
8-  الطلاب مواليد 2003 وما قبلها عليهم احضار بطاقة 6 جند من قسم الشرطة التابع لها + صورة منها.

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