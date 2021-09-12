20 % من ثمن التاكسي..تفاصيل الحافز الأخضر والحصول على سيارة تعمل بالغاز

قال طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إن هناك حافز أخضر تقدمه الحكومة للمواطنين في المرحة الأولى يبلغ 7.1 مليار جنيه، من أجل إحلال السيارات المختلفة.

وتابع المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" يوجد حصر للمركبات التي يستهدف إحلالها، مثل سيارات الأجرة التي بلغت 130 ألف سيارة والميكروباص وصل إلى 76 ألف سيارة، أما الملاكي فبلغت 1.3 مليون سيارة، مضيفا أن 7 محافظات يشاركون في مبادرة الإحلال لأن هذه المحافظات هي التي كانت لديها البنية التحتية، من محطات الغاز الطبيعي..

وأكد أن المبادرة تتيح للمواطن سداد 20% من ثمن التاكسي بحد أقصي 45 ألف جنيه، و25% للسيارة الميكروباص بحد أقصي 65 ألف جنيه.

وأردف طارق عوض، جار الآن الإعداد لإدخال بعض المحافظات في المبادرة عن طريق التمهيد الذي تجريه وزارت البترول والداخلية والصناعة، موضحا أن أي محافظة ستجهز في أي وقت ستشارك في المبادرة.

وفيما يخص سبب التأخر في تسليم السيارات، أوضح طارق عوض أن السبب يكمن في عدد المتقدمين، متابعا: عدد المتقدمين كبير وأكثر من المتوقع.



وأشار إلى أنه تم تسليم 5180 سيارة ضمن مبادرة إحلال المركبات ما بين الملاكي والتاكسي والميكروباص حتى الآن، مضيفا: "تم تقديم 115 مليون جنيه كحافز أخضر ضمن المبادرة.. والحافز الأخضر يعني حصول المواطن على سيارة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي".