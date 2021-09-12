برهم صالح: الانتخابات فرصة للعراقيين والبديل الفوضى

قال رئيس العراق، برهم صالح، إن الانتخابات فرصة للعراقيين وبديلها الفوضى، موضحا أن هناك نقاشات سياسية ومجتمعية ونخب بضرورة مراجعة الدستور، فيه الكثير من الإيجابيات، ولكن هناك فيه مكامن خلل بحاجة إلى معالجات".

وأضاف الرئيس العراقي خلال مقابلة تلفزيونية أن "المرحلة القادمة في العراق حاسمة.. ولا يمكن بعد 18 سنة إلا الإقرار بوجود خلل بنيوي في منظومة الحكم، وضرورة الانطلاق نحو الإصلاح".

وتابع صالح "الحراك الشعبي جاء على خلفية البؤس والحرمان ورفض العراقيين لانتهاك بلدهم.. وكان شعارهم بليغا وهو نريد وطن"، موضحا أن "الحراك الشعبي نجح في التأكيد على ضرورة اصلاح الوضع السياسي والمطالبة بالانتخابات المبكرة".

وأشار إلى أن الانتخابات فرصة للعراقيين وبديلها الفوضى، ويجب أن تكون نزيهة ومعبرة عن إرادتهم الحرة، كي تنتج حكومة مقتدرة فاعلة معبرة عن إرادة العراقيين تعمل على تسخير موارد البلد لخدمتهم.

وأكد صالح أن الوضع الحالي في العراق غير مقبول وغير قابل للدوام، وآن الأوان للعراق بعد كل هذه السنوات الصعبة ان يحظى بنظام حكم رشيد يضمن لمواطنيه حياة حرة كريمة"، داعيا لعقد سياسي جديد يحقق الدولة المقتدرة الحامية والخادمة لشعبها، تعيش في امن مع مواطنيها ومع جيرانها

وأشار إلى أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 وحتى الآن تصل إلى ألف مليار دولار، والتقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق في الخارج 150 مليار دولارو يجب أن نعمل على استعادتها وطلبنا من العالم تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، على غرار التحالف الدولي لمكافحة داعش".