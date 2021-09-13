عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن وحش الـ SUV نيسان باترول موديل 2021 في الكويت|صور

نظرة شاملة عن وحش
نظرة شاملة عن وحش الـ SUV نيسان باترول موديل 2021 في الكويت

تقدم شركة نيسان اليابانية العريقة العديد من الاصدارات المتنوعة داخل السوق الكويتية للسيارات، مثل باقة السيدان الشهيرة، و الكروس أوفر، و ايضا السيارات الريضاية المتعددة الاستخدامات والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، ومنها النسخة الشهيرة نيسان باترول موديل 2021.

 

تأتي السيارة نيسان باترول موديل 2021 عبر حزمة متنوعة من التجهيزات الفنية الخاصة بالاداء، إلى جانب التجهيزات المطروحة عبر كل فئة، وفي سياق هذا الموضوع يستعرض موقع "صدى البلد" الاخباري النسخة نيسان باترول موديل 2021 و اسعارها داخل الكويت.

المواصفات الفنية للسيارة نيسان باترول موديل 2021 

 

تستمد السيارة نيسان باترول موديل 2021 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 275 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 395 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، مع قوة انطلاق من 0 إلى 100 كم خلال 11.5 ثانية.

دعمت ايضا بمحرك ثماين الاسطوانات 8 سليندر، بسعة 5600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 400 حصانا، و 560 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بمنظومة الجر الكلي ايضا، و لكن من خلال القدرات الفنية التي زودت بها تلك النسخة فسوف تنطلق السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 7.3 ثانية فقط.

التصميم الخارجي للسيارة نيسان باترول موديل 2021 

 

جاءت الابعاد الهيكلية للسيارة نيسان باترول موديل 2021 بنسبة طول بلغت 5.165 متر، و بعرض يقدر بـ 1.995 متر، و 1.940 متر للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين تسع إلى 668 لترا، و قاعدة عجلات يبلغ طولها 3.075 متر.

بينما ترتكز السيارة نيسان باترول موديل 2021 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع، بالاضافة إلى مقدمة مدببة تضم مصابيح ثنائية الاداء أوتوماتيكية، و شبكات أمامية متعددة المقاطع مع لمسات من الكروم، واقطاب ثنائية تزين منطقة السقف، ومصابيح نهارية أمامية LED، ومرايت جانبية مزودة باشارات ضوئية، ومقابض ابواب من الكروم.

اسعار السيارة نيسان باترول موديل 2021 في الكويت 

 

وتبدأ اسعار السيارة نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق الكويتي من 14.999 دينار وحتى 24.299 دينار.

نيسان باترول باترول موديل 2021 نيسان باترول موديل 2021 اسعار السيارة نيسان باترول موديل 2021

ترشيحاتنا

حدث ليلا|ارتفاع كبير في حالات كورونا.. والصحة تحذر من خطورة الموجة الرابعة.. نقل الممرض ضحية واقعة السجود للكلب للمستشفى.. أصالة تعلن زواجها من فائق حسن

أفضل ما تهديه للميت ..5 أعمال تعرف ع

توجيه السيسي بصياغة مخطط متكامل لإدارة وصيانة مرافق العاصمة الإدارية يتصدر عناوين الصحف

جهود مكثفة من المباحث لضبط الطبيب الهارب فى واقعة السجود للكلب

يشمل حديقة حيوان جديدة.. الممشى السياحي ينير مدن وقرى الوادي الجديد.. صور وفيديو

هل يجوز للحائض الوضوء لقراءة القرآن أو الورد اليومي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

بشرى للمقبلين على الزواج.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 13-9-2021

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالية الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلبا أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

فيديو

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ