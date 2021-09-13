نظرة شاملة عن وحش الـ SUV نيسان باترول موديل 2021 في الكويت|صور

تقدم شركة نيسان اليابانية العريقة العديد من الاصدارات المتنوعة داخل السوق الكويتية للسيارات، مثل باقة السيدان الشهيرة، و الكروس أوفر، و ايضا السيارات الريضاية المتعددة الاستخدامات والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، ومنها النسخة الشهيرة نيسان باترول موديل 2021.

تأتي السيارة نيسان باترول موديل 2021 عبر حزمة متنوعة من التجهيزات الفنية الخاصة بالاداء، إلى جانب التجهيزات المطروحة عبر كل فئة، وفي سياق هذا الموضوع يستعرض موقع "صدى البلد" الاخباري النسخة نيسان باترول موديل 2021 و اسعارها داخل الكويت.

المواصفات الفنية للسيارة نيسان باترول موديل 2021

تستمد السيارة نيسان باترول موديل 2021 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 275 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 395 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، مع قوة انطلاق من 0 إلى 100 كم خلال 11.5 ثانية.

دعمت ايضا بمحرك ثماين الاسطوانات 8 سليندر، بسعة 5600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 400 حصانا، و 560 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بمنظومة الجر الكلي ايضا، و لكن من خلال القدرات الفنية التي زودت بها تلك النسخة فسوف تنطلق السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 7.3 ثانية فقط.

التصميم الخارجي للسيارة نيسان باترول موديل 2021

جاءت الابعاد الهيكلية للسيارة نيسان باترول موديل 2021 بنسبة طول بلغت 5.165 متر، و بعرض يقدر بـ 1.995 متر، و 1.940 متر للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين تسع إلى 668 لترا، و قاعدة عجلات يبلغ طولها 3.075 متر.

بينما ترتكز السيارة نيسان باترول موديل 2021 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع، بالاضافة إلى مقدمة مدببة تضم مصابيح ثنائية الاداء أوتوماتيكية، و شبكات أمامية متعددة المقاطع مع لمسات من الكروم، واقطاب ثنائية تزين منطقة السقف، ومصابيح نهارية أمامية LED، ومرايت جانبية مزودة باشارات ضوئية، ومقابض ابواب من الكروم.

اسعار السيارة نيسان باترول موديل 2021 في الكويت

وتبدأ اسعار السيارة نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق الكويتي من 14.999 دينار وحتى 24.299 دينار.