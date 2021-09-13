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رئيس التحرير
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جامعة حلوان تستأنف تطعيم الطلاب القدامى بلقاح كورونا....تكشف نوع اللقاح المستخدم… وامكان تلقي التطعيم بالجامعة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان: بداء تطعيم الطلاب القدمي بالجامعة اليوم 

 

نائب رئيس جامعة حلوان : يدعوا  الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا

 

نائب رئيس جامعة حلوان : اللقاح المستخدم في التطعيم سينوفاك
 

اعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان عن استئناف أعمال تطعيم الطلاب القدامى بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمراكز التطعيم داخل الحرم الجامعي وخارجه بنظام جديد ابتداءً من يوم الأحد 12 سبتمبر 2021.
 

يأتي ذلك برعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وكذلك فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور ناصر حمزاوى نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب "علي السيد" رئيس الاتحاد.

وأوضح اتحاد طلاب جامعة حلوان الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للحصول على لقاح كورونا وهى كالتالي:

رئيس جامعة حلوان يتابع سير عملية تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

أولًا: يجب على الطالب التسجيل على موقع وزارة الصحة عبر الرابط التالي:

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

حيث يحصل الطالب بعد التسجيل على الموقع على رقم الطلب الذي يجب عليه أن يحتفظ به.

ثانيًا: يقوم الطالب بالتسجيل على موقع الجامعة لمعرفة موعد ومكان التطعيم:

1. رابط تسجيل طلاب الكليات داخل الحرم الجامعي  ( ذكور )
http://app2.helwan.edu.eg/COVID19VAC/Banin


2. رابط تسجيل طلاب الكليات داخل الحرم الجامعي  (إناث)
http://app2.helwan.edu.eg/COVID19VAC/Banat

 

3. رابط تسجيل طلاب الكليات خارج الحرم الجامعي  ( ذكور  + إناث)
http://app2.helwan.edu.eg/COVID19VAC/OutHelwan

 

على الطلاب الحضور في الموعد المحدد حسب إفادة التسجيل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.
 

ثالثًا: يقوم الطالب بطباعة الإفادة والتوجه بها للحصول على التطعيم في المركز والموعد الموضح بالإفادة، حيث لن يمكن لأي طالب الحصول على التطعيم بدون الإفادة.

ونوه اتحاد طلاب جامعة حلوان بأنه على جميع طلاب الجامعة مكن لم يتلقوا الجرعة الأولى أن يسارعوا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة وموقع الجامعة لتلقي التطعيم.

 

وصرح الدكتور ممدوح مهدى  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المستشفيات الجامعية، بأن الجامعة بدأت بتوفير اللقاح للطلاب، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم .

وأعلنت جامعة حلوان أنه للحصول على اللقاح يجب على الطلاب الالتزام بالآتى:
 

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التسجيل بموقع وزارة الصحة و الحصول على الكود الخاص بلقاح كورونا

لن يتم تطعيم أي شخص إلا الذي بحوزته صورة البطاقة الشخصية مدون عليها رقم الموبايل والكود الخاص به المكون من ٢٠ رقم.

نوع اللقاح: سينوفاك.

للحصول على التطعيم، يجب ألا تكون قد حصلت على الجرعة الأولى من أي جهة سواء كانت وزارة الصحة أو الجامعة.

موعد الجرعة الثانية: بعد ٣ اسابيع من الجرعة الأولى.

 

وأشارت الجامعة إلى أن أماكن تلقى لقاح كورونا لطلابها هى:
 

مبنى ٣ بالمدن الجامعية

الوحدة العلاجية بكلية التجارة

الوحدة العلاجية بكلية الحاسبات والمعلومات

الصالة المغطاة بالجامعة

الوحدة العلاجية بكلية التربية الموسيقية

الوحدة العلاجية بكلية الفنون التطبيقية

الوحدة العلاجية بهندسة المطرية

جامعة حلوان نائب رئيس جامعة حلوان تطعيم التطعيم المضاد لفيروس كورونا فيروس كورونا كورونا التطعيم سينوفاك

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