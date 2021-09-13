الرجولة منذ الطفولة.. طالب بـ"حقوق سوهاج" يستغل سيارته الصغيرة في مشروع جديد

"من تسع سنين وانا بشتغل حبيت استقل بذاتي ويبقى ليا شغلي الخاص وفلوسي محبتش افضل عيل بياخد المصروف من والده ولا والدته"، بهذه الكلمات بدأ شادي شرف الدين، أحد طلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة سوهاج، حديثه ل"صدى البلد"، موضحًا أنه منذ نعومة اظافره دبت بيديه نعمة العمل وأخذ يعمل بكل شئ يستطع أن يعمل به في مثل عمره الصغير حينها.

ليصبح اليوم شابًا يبلغ من العُمر 22 عامًا، شقيًا اعتادت يديه على العمل الشاق رغم أنه لم يولد في أسرة فقيرة أو في احتياج إلى عمل طفلها الصغير، إلا أنه أحب أن يعمل ولا يعتمد على أموال والديه.

"محبتش اشتغل ابدًا مع عمي رغم انه معاه توكيل افخم وأشهر محلات الحلويات فرع سوهاج... حبيت استقل بذاتي وطبيعي البداية بتكون بسيطة لكن النهاية بتكون عظيمة... كل اهلي وقفوا جنبي ودعموني وفرحانين بيا طبعًا.. الحمدلله".

بسيارته الصغيرة والبسيطة بدأ الشاب العشريني مشروعه الصغير بشارع القاعات بمدينة سوهاج، حيث يبيع مستلزمات الهواتف المحمولة في صندوق زجاج مستطيل الشكل، أعلى سيارته التي يتم إيصال الضوء إلى صندوق عمله من خلال بطاريتها.

وفي هذا الصدد يوضح شادي شرف الدين قائلاً:"إيجارات المحلات عالية جدًا ده غير اني هحتاج اجيب بضاعة بمبلغ وقدره وده صعب حاليًا فقولت ليه مستغلش عربيتي في مشروعي لحد ما اقدر اعمل كل ده في يوم ان شاء الله.... انا جايب حاجات قليلة مش كمية يعني عشان اجرب الأول المشروع هينفع مع الشباب هنا ولا إيه.. يعني مثلا من كل نوع حاجتين تلاته مش أكتر".

ووجه "شرف الدين" نصيحة إلى الشباب الذي يجلس بالمنزل منتظر الوظيفة التي تُليق بشهادته يومًا ما قائلاً:"لا تنتظر ما لا يأتيك بل اسعى واجتهد فيما لا تُحب حتى يأتيك ما أحببت دون انتظاره في ضياع ما لا تُحب من بين يديك".

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