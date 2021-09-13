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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

المهندس الفقيد
المهندس الفقيد

اتهم والد المهندس المختفى  المهندس عاطف الشربينى و الذي عثر على جثمان نجله احمد بمياة النيل اسفل كوبري الجامعه بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهليه صديقه م ا ا بانه وراء قتل نجله.

 وأضاف  الأب المكلوم  أنه يوم الواقعة أخبره ابنه المهندس أحمد انه برفقة صديقه وأنه ذهب اليه للحصول على مبلغ 80 الف جنيه، وقال انه كان يثق في صديقه واطمئن بأنه مع صديقه حتى لو تاخر فهو يأمن له قائلا " انا بنصح اي حد ما يثقش في صاحبه بعد اللي انا شفته "متهما صديق نجله بانه كان يخطط لذلك.

 وأضاف الأب أن زوجة ابنه أرسلت له رسالة قائلة إن أحمد لم يعد منذ أمس فحاول الاتصال به دون جدوى حيث ان هاتفه  كان مغلقا فتوجه إلى مركز شرطة طلخا لعمل بلاغ بالواقعه مضيفا بان احمد كانه طيب القلب وكان محبوب من الجميع وليس له عداوة مع اي احد وانا صديقه حصل على اموال من اهالي القريه وهي ميت عنتر التابعه لمركز طلخا دون ان ياخذ عليه احد شيك الا ابنه المهندس احمد الذي اخذ عليه شيك مما جعله يشك فى أن صديقه وراء ذلك مضيفا بأنه فعلوا عليه في اول يوم اختفائه فقال له انه استقل تاكسى  وانه ربما يذهب الى ميت غمر او دمياط ".

واضاف الاب" أثق فى  الداخلية وفي القيادات الأمنية بمحافظة الدقهلية وأعرف جيدا أن حق ابني لن يضيع وستكشف جميع الأمور على يديهم قائلا أنا ما اعرفش هو عمل كده ليه فى صاحبه،  ابني ما كانش يستاهل  الا كل خير  " ده عمره ماشرب سيجارة"  وكان صديقه من سنين طويله حسبي الله ونعم الوكيل في اللي حرمني من ابنى ويتم  الطفلين دول حسبي الله ونعم الوكيل يا رب انت المنتقم".

وشيع الالاف من اهالى قرية  ميت  عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية والقرى المجاورة  مساء امس السبت جثمان فقيد الشباب وخيرة ابناءها المهندس احمد عاطف والذى عثر على جثمانه اليوم السبت  حيث اتشحت القرية بالاسود وشيعوا جثمانه فى مشهد جنائزى مهيب

فيما تمكنت مباحث الدقهلية، من العثور على جثة المهندس المختفي منذ عدة ايام  غارقا داخل مياه نهر النيل أسفل كوبري جامعة المنصورة، و تم انتشال الجثمان

انتقل ضباط المباحث والنيابة الى مكان العثور على الجثة و طلبت النيابة انتداب الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، والإنتقال للمعاينة،وتفريغ الكاميرات بالمنطقة .

حيث  ورد اخطارا  لمديرية أمن الدقهلية  من مركز طلخا يفيد بالعثور على جثة داخل مياه نهر النيل أسفل كوبري الجامعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “أحمد عاطف المهندس المتغيب منذ ١٠ ايام، وتم نقله إلى مشرحة المستشفي الدولي، و تم تحرير محضر بالواقعة.

فيما تكثف الاجهزة الامنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث هل عن عمد ام قضاء وقدر.

 

الدقهلية المهندس المختفي كوبري الجامعة طلخا ميت عنتر

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