الروسي دانييل ميدفيديف يتوج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مسيرته

توج الروسي دانييل ميدفيديف بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، رابع بطولات جراند سلام الكبرى والأخيرة لهذا الموسم، لأول مرة في تاريخ البطولات الكبرى.



جاء ذلك عقب تحقيق اللاعب الروسي (المصنف الثاني عالميا) مفاجأة بالفوز في المباراة النهائية اليوم الأحد على النجم المخضرم الصربي نوفاك جوكوفيتش (المصنف الأول عالميا والمتوج بـ20 لقبا بالبطولات الكبرى) وذلك بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-4 و6-4 و6-4 في مباراة استغرقت أكثر من ساعتين.



وبخسارته اليوم، لم ينجح جوكوفيتش في الانفراد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات الكبرى "21 لقبا"، حيث يمتلك الإسباني رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرر نفس العدد من البطولات الكبرى وهو 20 لقبا لكل منهما.



ولم ينجح جوكوفيتش أيضا في التتويج بجميع البطولات الكبرى لهذا الموسم، حيث اكتفى بالتتويج بأستراليا المفتوحة ورولان جاروس وويمبلدون، وخسر اليوم نهائي أمريكا المفتوحة، كما لم ينجح في حصد ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 والتي تم تأجيلها لتقام هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبالنسبة للاعب الروسي، فقد توج اليوم بأول ألقابه ببطولات جراند سلام الأربع الكبرى.

وسبق للاعب الروسي التأهل إلى نهائي أمريكا المفتوحة عام 2019، ولكنه خسره أمام نادال، ووصل إلى نهائي أستراليا المفتوحة هذا العام، وخسره أيضا أمام جوكوفيتش.