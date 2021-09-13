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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ريجيم البيض لتخفيض الوزن حوالى 10 كيلو فى اسبوعين

صدى البلد


 

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ريجيم البيض لتخفيض الوزن حوالى 10 كجم فى اسبوعين.

ومن اهم مميزات هذا الرجيم انه ..
1- مدته قصيرة و نتيجته مبهره و سريعه 
2- فقدان الوزن فيه يبدأ من 5 كيلو و كلما زاد وزن الانسان زادت الخساره التي قد تصل الى 11 كيلو في 15 يوم .
٣-ممنوع لمرضى الكوليسترول المرتفع

اليوم الاول

إفطار : ثمرة جريب فروت  أو برتقال + 2 بيض مسلوق +شاى أو قهوه  بدون سكر
غداء :  طبق فاكهة مشكل + شريحة خبز اسمر +2 بيض مسلوق
العشاء :  طبق سلطة مشكل + شريحة صدر دجاج مشوى بالأعشاب و الروز مارى

اليوم الثاني

إفطار :  ثمرة جريب فروت  أو برتقال +2 بيض مسلوق + قهوة .
وجبة الغذاء : سلطة خضار خضراء + دجاج مشوي بدون دهون  .
العشاء : سلطة مشكلة + 2 بيض مسلوق + برتقاله .

اليوم الثالث

إفطار : 2 بيض مسلوق + ثمرة جريب فروت +قهوة
الغذاء : ثمره طماطم مع القليل من الجبن خالي الدسم + بيضة مسلوقة
العشاء : سلطة مشكلة + دجاج مشوي بأى كميه .

اليوم الرابع

إفطار : 2 بيض مسلوق + ثمرة جريب فروت +قهوة
غداء :  طبق فواكه مشكلة
عشاء : 2 بيض مسلوق + خضار مطهوة على البخار أو سوتيه .

اليوم الخامس

إفطار :2 بيض مسلوق + ثمرة جريب فروت +قهوة .
غداء: 2 بيض مسلوق + خضار مطهوة على البخار .
عشاء: سلطة + سمك مشوى بأى كميه  .

اليوم السادس

إفطار : 2 بيض مسلوق + ثمرة جريب فروت +قهوة
الغذاء : خضار مطهو على البخار + شريحة صدردجاج مشوى  .
العشاء: طبق سلطة فواكه مشكله

اليوم السابع

إفطار :  2 بيض مسلوق + ثمرة جريب فروت +قهوة
غداء :  سلطة طماطم بالجرجير و الخس+ طبق خضار مطهوة على البخار + دجاج
العشاء :  خضار مطهو على البخار أو سوتيه بأى كميه  .

و يكرر لمدة اسبوعين فقط

 

ريجيم البيض لتخفيض الوزن حوالى 10 كجم فى اسبوعين ريجيم البيض لتخفيض الوزن لتخفيض الوزن حوالى 10 كجم فى اسبوعين رجيم

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