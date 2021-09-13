بخاتم ألماس.. بريتني سبيرز تعلن خطبتها عبر إنستجرام

أعلنت المطربة الأمريكية العالمية “ بريتني سبيرز ” خطبتها، أمس عبر صفحتها بموقع “إنستجرام”.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، كشفت نجمة البوب ​​، البالغة من العمر 39 عامًا ، عن الأخبار السعيدة عبر صفحتها بـ “إنستجرام” أمس الأحد ، حيث شاركت مقطع فيديو لها وهي مبتسمًة وترفع خاتم خطوبتها الماسي المتلألئ بينما كان الخطيب سام أصغري ، 27 عامًا ، يقف بجانبها.

فيما كتب سبيرز وهي متحمسة "لا أستطيع تصديق ذلك !!!"

وأوضحت الصحيفة، أن سام وبريتني ارتبطا بعضهما البعض لأول مرة في أكتوبر 2016 ، عندما لعبت دور البطولة مع الممثل المولود في إيران في مقطع الفيديو الخاص بها سباتبر بارتي، و بشكل مناسب ، تم اختيار خطيب بريتني المستقبلي عبر قصة حب بالحب .

فيما أكد مدير سام براندون كوهين الخبر عبر بيان بعد وقت قصير من نشر طيور الحب على حساباتهم على إنستجرام.

وقال: " لقد جعل سام وبريتني علاقتهما الرسمية طويلة الأمد اليوم وقد تأثرتا بشدة بالدعم والتفاني والحب الذي تم التعبير عنه لهما '' ، مضيفًا أن خاتم سبيرز الجديد صممه الجواهري رومان مالاييف.