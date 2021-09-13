أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في مصر 13-9-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد و الأسمنت، اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.



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وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 945 جنيها للطن

أسمنت النصر 915 جنيها للطن

أسمنت السويس 930 جنيها للطن

اسمنت السويدي 945 جنيها للطن

اسمنت حلوان 940 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 895 جنيها للطن

أسمنت سيناء 875 جنيها للطن

أسمنت أسوان 845 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 915 جنيه للطن

اسمنت العسكري بني سويف 870 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.