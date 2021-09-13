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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في مصر 13-9-2021

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت، اليوم الإثنين 13  سبتمبر 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.


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وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 945 جنيها للطن

أسمنت النصر 915 جنيها للطن

أسمنت السويس 930 جنيها للطن

اسمنت السويدي 945 جنيها للطن

اسمنت حلوان 940 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 895 جنيها للطن

أسمنت سيناء 875 جنيها للطن

أسمنت  أسوان 845  جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 915 جنيه للطن

اسمنت العسكري بني سويف  870 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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