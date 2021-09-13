أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في مصر 13-9-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد و الأسمنت، اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.
أسعار الحديد اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021:
سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.
سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع
سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.
سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.
سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.
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وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:
أسمنت المسلح 945 جنيها للطن
أسمنت النصر 915 جنيها للطن
أسمنت السويس 930 جنيها للطن
اسمنت السويدي 945 جنيها للطن
اسمنت حلوان 940 جنيها للطن
اسمنت الصخرة 895 جنيها للطن
أسمنت سيناء 875 جنيها للطن
أسمنت أسوان 845 جنيها للطن
أسمنت المخصوص 915 جنيه للطن
اسمنت العسكري بني سويف 870 جنيها للطن
وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.