عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الأمير شيخو بروض الفرج يشكون من انتشار الكلاب الضالة

سكان الأمير شيخو بروض الفرج يشكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

ارسل القارئ عماد حسن شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير.

وقال حسن في شكواه نعاني نحن سكان شارع الامير شيخو بروض الفرج من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

ترشيحاتنا

حدث ليلا|ارتفاع كبير في حالات كورونا.. والصحة تحذر من خطورة الموجة الرابعة.. نقل الممرض ضحية واقعة السجود للكلب للمستشفى.. أصالة تعلن زواجها من فائق حسن

أفضل ما تهديه للميت ..5 أعمال تعرف عليها

توجيه السيسي بصياغة مخطط متكامل لإدارة وصيانة مرافق العاصمة الإدارية يتصدر عناوين الصحف

جهود مكثفة من المباحث لضبط الطبيب الهارب فى واقعة السجود للكلب

يشمل حديقة حيوان جديدة.. الممشى السياحي ينير مدن وقرى الوادي الجديد.. صور وفيديو

هل يجوز للحائض الوضوء لقراءة القرآن أو الورد اليومي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

بشرى للمقبلين على الزواج.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 13-9-2021

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالية الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلبا أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

فيديو

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ