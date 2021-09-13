اليوم.. الأمم المتحدة تستضيف مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان

دعم أفغانستان

تستضيف الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، مؤتمر للمانحين لدعم أفغانستان حيث يحتاج الأفغان إلى نحو 606 ملايين دولار بحلول ديسمبر المقبل وفقاً لحسابات الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر نحو 40 وزيراً، ومن المتوقع أيضاً أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى جنيف، في حين من المرجح أن ينضم آخرون للمؤتمر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" على الإنترنت.

وكانت القوات الدولية قد انسحبت من أفغانستان بعد 20 عاماً من انتشارها هناك وغادرت جميعها تقريباً منذ استيلاء طالبان على السلطة .

وذكرت وكالات الأمم المتحدة أن الخدمات الأساسية في أفغانستان على وشك الانهيار، وتقول تلك الوكالات إن المساعدات الإنسانية ستحافظ على الخدمات الطبية وإمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي.

وسيوفر التمويل أيضاً تدابير لدعم النساء والأطفال، وإقامة مشاريع تعليمية.

وفي سياق أخر، أعلن وزير التعليم العالي في حكومة حركة طالبان، عبد الباقي حقاني، السماح للنساء بالدراسة في الجامعات، لكن بشرط الفصل بين الجنسين والالتزام بالزي الإسلامي.

وقال حقاني وفق ما نقلته وسائل إعلام: "سنبدأ في بناء البلاد على أساس ما هو قائم اليوم، ولا نريد إعادة الزمن إلى الوراء عشرين عاماً عندما كانت طالبان في سدة الحكم".

وتابع أن النساء سيتولين الدراسة للطالبات كلما تسنى ذلك، وسيستمر الفصل بين الجنسين في أماكن الدراسة تماشياً مع تفسير الحركة للشريعة الإسلامية.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "الحمد لله، لدينا عدد كبير من المعلمات. لن نواجه أي مشكلات في هذا الأمر. ستُبذل كل الجهود لتوفير معلمات للطالبات".

وقال حقاني إن الحجاب سيكون مفروضاً على الطالبات، لكنه لم يحدد ما إذا كان يقصد غطاء الرأس أم الوجه.