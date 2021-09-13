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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مركبات فيلم "ماكس المجنون.. طريق الغضب" في المزاد العلني

فيلم ماكس المجنون:
فيلم ماكس المجنون: طريق الغضب

تعرض شركة Lloyds للمزادات 13 مركبة من فيلم " "ماكس المجنون: طريق الغضب" إنتاج 2015، في المزاد العلني المقام من 25 إلى 26 سبتمبر، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات والإصلاحات والتحسينات على مظهرها لتكون جاهزة للاستخدام من قبل مالكها الجديد.

ماكس المجنون: طريق الغضب

وفقًا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات سيتاح يومين فقط لمقدمي العطاءات لتقديم عطاءاتهم السرية ولن يحق لهم معرفة عطاءات الآخرين المقدمة في المزاد، ومن المتوقع أن يُقبل مليونيرات البتكوين على شراء واحدة من السيارات القيمة وتقديمها هدية للمقربين والأصدقاء.

تقدم قاعة المزادات تشكيلة متنوعة من المركبات التي ظهرت في الفيلم الشهير بدءٍا من الشاحنات الكبيرة وحتى سيارة الفورد فالكون XB الكوبيه التي تم تهديلها عام 1973 والتي تسمى Razor Cola. هناك أيضًا نسخة من سيارة شيفروليه كوبيه 1932 وفورد F-250 مزودة برفارف مثل المخلب الضخم على ظهرها يسمى Sabre Tooth.

روجت شركة Lloyds للمركبات المختلفة وعرضت مواصفاتها، بالكامل مع التذكير بعملها ودورها في الفيلم، حتى هذه اللحظة، ليس من المعروف الحد الأدنى الذي سيبدأ عنده المزاد، وقد لا تعلن الشركة بعد انتهاء المزاد العربات التي بيعت وسعر كل سيارة أو شاحنة، لأنها لن تعتمد على نظام المزادات التقليدي بل تتبع أسلوب المناقصة ليتم الأمر في سرية، مما يعني أن المشترين المحتملين يقدمون عطاءات مختومة وسيختار البائع ببساطة المبلغ الفائز من بين عمليات التقديم. 

وعلق موقع "كتر آند درايفر" على وقت المزاد الذي يأتي متزامنا مع تداول أخبار تفيد بنية المخرج جورج ميلر بتقديم جزء ثان من الفيلم الأصلي، سيركز الفيلم الجديد على القصة الخلفية لـ Imperator Furiosa، وهي الشخصية التي لعبتها تشارليز ثيرون في "فيوري روود"، وتم تحديد سنة 2024 لإطلاق الفيلم بدلا من 2023.

الجدير بالذكر أن فيلم "ماكس المجنون.. طريق الغضب"، هو فيلم أكشن وحركة ومغامرات ويُعد الجزء الرابع ضمن سلسلة "ماكس المجنون" وأول فيلم في سلسلة "منذ 30 سنة".

Lloyds فيلم ماكس المجنون طريق الغضب المزاد فورد فالكون شيفروليه

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