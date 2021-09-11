خاصة بالشرطة.. فورد تنتج نسخة جديدة من موستنج ماخ إي| صور

تسعى العديد من الدول إلى تعزيز وإدخال سيارات رياضية فارهة، ضمن أسطولها من الدوريات الشرطية للارتقاء بمنظومة المركبات المستخدمة في جهازها الأمنى.

وبسبب محاولة جميع دول العالم والمنظمات المجتمعية الخاصة بالحفاظ على البيئة، تتجه الآن جميع شركات السيارات لتصنيع النسخ الشرطية الكهربائية كالسيارات الأخرى، وهذا ما قامت به شركة فورد الامريكية.

ومؤخرا كشفت شركة فورد عن نسخة جديدة مخصصة للشرطة البريطانية من سيارة موستنج ماخ إي الكهربائية ضمن فعاليات معرض خدمات الطوارئ في مدينة بيرمنغهام الانجليزية.

وتأتى السيارة موستنج ماخ إي الكهربائية وهي نسخة المدى القياسي بالدفع الكلي، وتنوي فورد تقديم نسخة المدى الطويل بالدفع الخلفي والكلي كذلك، بطلاء مخصص للشرطة وصفارات إنذار ومصابيح الشرطة وباقي التعديلات الضرورية لتحويلها سيارة صالحة للخدمات الامنية.

وقالت فورد إن الطلب على السيارة غير مقتصر على شرطة لندن فحسب، مع تواصل قوات الشرطة في عدة مدن بريطانية مع العلامة لتقييم السيارة الكهربائية.

ويأتى تقديم السيارة استجابةً لطلب بعض قوات الشرطة البريطانية لخيارات بيئية عند اختيار سيارات الأسطول الرسمي، وبالفعل طلبت شرطة العاصمة لندن مراجعة تقييمية شاملة للسيارة تمهيدًا لإدراجها في الأسطول.

وعلى الجانب الاخر، استقبلت شرطة دبي السيارة أستون مارتن فانتاج، وتعد هذه النسخة واحدة من السيارات القوية التي انضمت مؤخرًا وسط اسطول دوريات شرطة دبي، حيث تعتمد السيارة على إطلالة رياضية فريدة ذات طابع انسيابي يمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.