وحش جديد يتألق وسط اسطول سيارات شرطة دبي .. صور

تمتلك شرطة دبي اسطول رائع من السيارات القوية، والتي تحمل علامات تجارية لكبار مصنعي السيارات حول العالم، وذلك بين السيارات الخارقة و الرياضية، و الفارهة أيضا، حيث يعتمد كل اصدار على تجهيزات قوية مطروحة من قبل كل صانع، وبالطبع اكثر ما يميزها هو القوة في التسارع و الانطلاق.

وحش جديد يتألق وسط اسطول سيارات شرطة دبي

استقبل اسطول شرطة دبي النسخة الرائعة صاحبة شعار الاجنحة الممتدة وهي السيارة أستون مارتن فانتاج، وتعد هذه النسخة واحدة من السيارات القوية التي انضمت مؤخرًا وسط اسطول دوريات شرطة دبي، حيث تعتمد السيارة على اطلالة رياضية فريدة ذات طابع انسيابي يمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب اعتمادها على مصابيح امامية حادة المظهر، وعجلات رياضية ذات جنوط متعددة المقاطع.

كما دعمت أستون مارتن فانتاج بمحرك ثماني الاسطوانات بسعة 4000 سي سي، مقترن بشاحن توربيني مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 510 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 625 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 3.5 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 314 كيلومتر/ساعة.

وجاء ذلك في اطار سعي القيادة العامة لشرطة دبي إلى تعزيز وإدخال قدرات قوية من السيارات الرياضية الفارهة ضمن أسطولها من الدوريات الشرطية، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة المركبات المستخدمة في شرطة دبي، وذلك بعدما قام خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام للشرطة لشؤون البحث الجنائي، بتدشين النسخة الفارهة أستون مارتن فانتاج الجديدة.