عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة شمال سيناء تواصل تطعيم العاملين بالجرعة الثانية للقاح كورونا

تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا بمستشفي العريش العام

أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام  الصحي محافظة شمال سيناء، انه يجري على قدم وساق تطعيم العاملين الجرعة الثانية  من لقاح كورونا  العاملين بديوان عام مجلس مدينة العريش ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

 

وأشار إلي اهمية  تلقي لقاح فيروس_كورونا وخاصة للعاملين بالتربية والتعليم للمساعدة في تقليل انتشار العدوى وللوصول إلى تعليم آمن للمدرسين والطلاب و إلى اهمية التسجيل وحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg 
لجميع المواطنين بالمحافظة .

 

الفئات المستهدفة

ولفت فتحي عثمان مسؤل التثقيف والاعلام ، ان مديرية الصحة بشمال سيناء تعمل في إطار خطة الدولة لتطعيم الفئات المستهدفة بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني ، وبما يتماشى مع خطة الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا.
 

txt

20 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن حملة أبواب الخير بـ شمال سيناء

تطعيم العاملين الجرعة الثانية كورونا

ترشيحاتنا

صدمة للزمالك.. أول قرار لـ إيهاب جلال فى بيراميدز

برلماني: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور “إلزامي” على جميع مؤسسات القطاع الخاص

حكم صلاة الرجل بملابس خفيفة؟.. الإفتاء تجيب

طلعت يوسف: طموحاتي مع الإسماعيلي بلا حدود.. وهذه رسالتي للجماهير

شرطة أريزونا تحارب السائقين المتهورين بالدودج شالنجر

بخطوات بسيطة.. أفضل طرق للوصول إلى الملفات في جوجل درايف بدون إنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

لموظفي القطاع الخاص.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة الدورية

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

فى كندا .. حسام البدري يغسل أحزان رحيله عن منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

فيديو

فيديوجراف.. لإخراج الجن منها.. قصة عروس حلوان ضحية الدجل

فيديو جراف|أعمدة من الدخان الأحمر.. اشتعال غابات إسبانيا لليوم الخامس

فيديوجراف| فعل فاضح.. عقوبات تنتظر فيفي عبده بسبب رقصها بالبشكير

قالي اقلعي التشيرت.. تفاصيل جديدة في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن وسما

المزيد

ساحة رأي

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ