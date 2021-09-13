صحة شمال سيناء تواصل تطعيم العاملين بالجرعة الثانية للقاح كورونا

أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي محافظة شمال سيناء، انه يجري على قدم وساق تطعيم العاملين الجرعة الثانية من لقاح كورونا العاملين بديوان عام مجلس مدينة العريش ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشار إلي اهمية تلقي لقاح فيروس_كورونا وخاصة للعاملين بالتربية والتعليم للمساعدة في تقليل انتشار العدوى وللوصول إلى تعليم آمن للمدرسين والطلاب و إلى اهمية التسجيل وحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg

لجميع المواطنين بالمحافظة .

الفئات المستهدفة

ولفت فتحي عثمان مسؤل التثقيف والاعلام ، ان مديرية الصحة بشمال سيناء تعمل في إطار خطة الدولة لتطعيم الفئات المستهدفة بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني ، وبما يتماشى مع خطة الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا.

