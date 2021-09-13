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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميشيل يانكون يعدد مميزات حارس الأهلي الجديد

حارس الاهلي
حارس الاهلي

علّق ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، على مستوى مصطفى مخلوف حارس مرمى الفريق الجديد مواليد 2003 قادما من الترسانة.

وقال يانكون، إن مخلوف يؤدي بشكل جيد في تدريبات الفريق الأول التى شارك فيها الأيام الماضية، كما إنه يمتلك قدرات وإمكانيات للحارس الجيد.

وكان مصطفى مخلوف  انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من الترسانة مقابل 750 ألف جنيه.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته أمس، على ملعب التتش، بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي تتضمن مباراة السوبر المصري، وما تبقى من مباريات كأس مصر.

ويخوض الأهلي أول مبارياته الودية ، أمام فريق بتروجيت، مساء اليوم الاثنين، علي ملعب التتش بالجزيرة، وذلك ضمن استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة، التي تتضمن مباراة كأس السوبر المصري، لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي ، مباراته الودية الثانية علي ملعب التتش يوم الخميس المقبل أمام فريق المقاولون العرب، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، لاستغلال المباراتين الوديتين في الاطمئنان على جميع اللاعبين  استعدادا للمواجهات الرسمية المقبلة، ومنح الفرصة للصفقات الجديدة، التي انضمت لصفوق الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. 

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