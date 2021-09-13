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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لرفضها دخوله بالتنسيق.. دعوى ضد التعليم العالي لإلزامها بإلحاق طالب بكلية الطب

أرشيفية
أرشيفية

أقام عمرو عبدالسلام المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نيابة عن أحد الطلاب الحاصلين علي شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي 2020، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بامتناعها عن قبول أوراق الطالب للتنسيق بكلية الطب البشري للعام الجامعي الحالي 2021 وفق مجموعه الاعتباري الحاصل عليه بشهادة الثانوية العامة العام الماضي، والمقدر بنحو 91,5 % وتطبيق قواعد تنسيق العام الجامعي الحالي باعتباره التنسيق الواجب التطبيق والأفضل له.

 

وأكدت الدعوى المرفوعة ضد كلا من وزير التعليم العالي وأمين عام المجلس الأعلي للجامعات ومدير مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، أن الطالب حصل علي شهادة إتمام امتحان الثانوية العامة بالدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2019 (الشعبة العلمية –علمي علوم )  بمجموع اعتباري 375,5  درجة - بما يساوي  91,5 %.

 

ووأوضحت الدعوى أن الطالب لم يتقدم  بأوراقه الي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا  في العام الماضي بسبب ظروفه الشخصية، وحاول الطالب أن يتقدم بأوراقه خلال العام الجامعي الحالي 2021 الي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا وفق مجموعة الاعتباري الحاصل عليه العام الدراسي الماضي وفق قواعد التنسيق للعام الجامعي الحالي الا ان الجهة الإدارية ، رفضت قبول أوراقه بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المنظمة .

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وأضاف أن القرار السلبي برفض دخوله الكلية ، قد صدر مجحفا بحقوق الطالب وموصم بعيب عدم المشروعية غير قائم علي السبب الذي يبرره لمخالفته أحكام نص المادة 29 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والتي تنص على أن «يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها، وتعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للتعامل بها في سوق العمل".

دعوى قضائية محكمة القضاء الاداري مجلس الدولة وزير التعليم العالي الثانوية العامة

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