برلمانية: الانسياق وراء الدجل والشعوذة سببه الجهل وعدم الرجوع للدين

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن واقعة موت فتاة حلوان بسبب الضرب المبرح من دجال؛ بزعم معالجتها من السحر ومس الجن، تعد إنذارا يوضح تفشي ظاهرة الدجل والشعوذة بالمجتمع، معلقة "حالة من الجهل في الدين الإسلامي أصابت الناس ولازم نتصدي للخرافات".

وطالبت "عبدالحليم"، في تصريحات لـ "صدي البلد"، بمنع الإعلانات التي تروج لمدعي معالجة الأشخاص من السحر، وأيضا إحداث التقارب في العلاقات الأسرية وغيرها من الأهداف التي يطمح الكثير في تحقيقها، مناشدة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاعلانات وذلك للقضاء علي هذا الفكر الذي يرفضه الدين والعلم رفضا باتا.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة للحديث الدائم عن مخاطر اتباع هذه الأفكار الخرافية وذلك من قبل علماء الأزهر الشريف؛ من أجل إقناع الأفراد بالعزوف عن اتباع هؤلاء المحتالين الذين يستغلون الأفراد لجلب الأموال الطائلة.

وكانت قد توفيت فتاة تبلغ من العمر 23 عاما وهي عروس جديدة تم زفافها من ما يقرب من شهرين حيث قتلت على يد دجال بداعي اخراج الجن من جسدها وذلك بعد ان انهال عليها بالضرب المبرح .