مع اقتراب العام الدراسي الجديد.. كل ما تريد معرفته عن نظام الساعات المعتمدة.. وحقيقة زيادة مصروفات الكليات

لتعليم العالي:

نظام الساعات المعتمدة هي برامج تتماشى مع احتياجات سوق العمل

لا توجد زيادة في المصروفات الدراسية بسبب تطبيق نظام الساعات المعتمدة

يترقب طلاب الجامعات بدء العام الدراسي الجديد والذي يشهد تطورات عديدة في المنظومة التعليمية، على رأسها تطبيق نظام الساعات المعتمدة.

ومن جانبه نفي مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تداولته بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات التواصل الاجتماعي حول زيادة مصروفات الجامعات الحكومية وذلك بالتزامن مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة، بالعام الدراسي القادم.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعص الشائعات التي تشير إلى زيادة المصروفات الدراسية بالكليات بالتزامن مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الجامعات.

وأكد المصدر أنه لا صحة لزيادة مصروفات الجامعات الحكومية مؤكدا أن المصروفات الدراسية بكافة الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية الحكومية التي سوف تطبق نظام الساعات المعتمدة ثابتة كما هي دون أي زيادات، باعتباره نظاما يخضع لمعايير عالمية تضمن مصلحة الطالب.

بينما كان صرح الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئوون الجامعات، بأن سياسة واستراتيجية تطبيق نظام الساعات المعتمدة الجديد بالجامعات بالعام الدراسي الجديد يتضمن 3 محاور، حيث إن أهمها هي البرامج الجديدة، والمؤسسات التعليمية، والجامعات الحكومية الجديدة، والجامعات التكنولوجية، والجامعات الأجنبية الجديدة، وكليات وتخصصات جديدة.

وأضاف محمد أيمن عاشور في تصريحات له، أن هذا التطور يجب أن يتزامن معه تطور في المنظومة التعليمية، موضحاً أن العالم كله يعمل على تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالجامعات.

وعقب نائب وزير التعليم العالي لشئوون الجامعات قائلاً: "نطمح أن يكون هناك تعاون دولي مع الجامعات الأجنبية للوصول إلى أحدث البرامج التعليمية التي نعمل على تطبيقها في الوقت الحالي ".

وأشار محمد أيمن عاشور إلى أن البرامج التي يتم استخدامها في نظام الساعات المعتمدة هي برامح تتماشى مع احتياجات سوق العمل، معقباً: "عشان كده عجلنا في تطبيق قرار نظام الساعات المعتمدة بالجامعات بالعام الدراسي الجديد"

وكان قد وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات الشهر الماضي، بتفعيل تعديل المادة ٧٩ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وسرعة تعديل اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة قبل بداية العام الدراسي القادم

ما هو نظام الساعات المعتمدة ؟ :

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الرؤية الفكرة في التطبيق والتعديل للقانون ولنظم الدراسة ترجع إلى أنَّ الرئيسي عبدالفتاح السيسي منذ عام ونصف وجه بدراسة نظم «التعليم المتسارع» وفقاً لمتطلبات العصر الحديث.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار في تصريحات صحفية له أنَّ تاريخ تعديل المادة يرجع إلى أنَّه في شهر فبراير الماضي، وافق الأعلى للجامعات على تغيير المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات لسنة 72، مشيراً إلى أنَّ مجلس الوزارء وافق على التعديل، وذلك وفقاً للتوجه العالمي في التعليم لمواكبة التطور العالمي، لافتًا إلى أنَّ اللوائح التنفيذية للقوانين تحتاج لمراجعة مستمرة لمواكبة التطور المستمر.

وقد ذكر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 5 معلومات هامة حول النظام الجديد والذي يتمّ مناقشة التعديل اليوم باجتماع المجلس الأعلى للجامعات :

- سيتم إتاحة الفرصة لجميع الكليات بضرورة النظر في جميع سنوات الدراسة للكليات.

- ضرورة التوجيه بالتعديل للوائح المنظمة لعمل كل كلية حتى يتسنى لهم التطبيق، من حيث تقليص سنوات الدراسة .

- تعديل المناهج وتطويرها.

- يوجد حد أدنى لسنوات الدراسة بالساعات المعتمدة.

- سيصبح من الممكن لطالب كلية التجارة أن يتخرج على 3 سنوات، والهندسة 4 سنوات، وخاصة وأن غالبية كليات مصر تعمل بنظام الساعات المعتمدة.