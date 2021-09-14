أخبار التعليم.. قمر التربيع الأول لشهر صفر يزين سماء القاهرة.. خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قمر التربيع الأول لشهر صفر يزين سماء القاهرة الآن



نشهد اليوم الإثنين الموافق 13 سبتمبر 2021، قمر التربيع الأول لشهر صفر 1443، حيث أشرق القمر من بعد الظهر، وشوهد عصرا باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي، ووصل الى أعلى نقطة في السماء مائل باتجاه الجنوب مع غروب الشمس وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب قبل منتصف الليل.



خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات جديدة في خطاب رسمي ارسلته لجميع المديريات التعليمية بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022.





التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية وجامعة الدلتا التكنولوجية



تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. منى عبداللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول التعاون العلمي بين المدينة وجامعة الدلتا التكنولوجية.





افتتاح ملتقى شباب جامعات المحافظات الحدودية بالعريش

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا من أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، وطايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول افتتاح فعاليات ملتقى شباب جامعات المحافظات الحدودية، الذى عقد برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية.



رئيس جامعة طنطا : افتتاح أكبر مركز للتطعيم بلقاح كورونا



أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ‏إلى أن الجامعة تولي اهتماما كبيرًا بتطعيم كافة منتسبيها مـن أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية لجامعة سوهاج قبل الأسبوع الأول من العام الجديد



انعقد مجلس جامعة سوهاج لشهر سبتمبر برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وذلك بقاعة المجلس بمقر الجامعة القديم.







فوز كليات التربية والطب والحاسبات في مسابقة كأس المعرفة بجامعة عين شمس

أقيمت مسابقة كأس المعرفة في المعلومات العلمية والعامة بجامعة عين شمس، و شارك في المسابقة ١٤ فريقا من ١٤ كلية، يضم كل فريق أربعة الطلاب.

عميد آداب عين شمس : وضع جدول زمني لتطعيم كافة منسوبي الكلية

أكدت كلية الآداب جامعة عين شمس ، أنه تم وضع جدول زمني لتطعيم كافة الطلاب وكافة منسوبي الكلية بلقاح كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة .



محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يفتتحان 3 معارض فنية بالتربية النوعية.. صور

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ رافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيح وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، اليوم الإثنين، 3 معارض فنية من إنتاج طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية في قاعة العرض الفني بالكلية، وتضمن المعرض الأول عرض معلقات فنية من السجاد اليدوي بعنوان "في حب مصر" والثاني معرض بعنوان "جماليات الجلود الطبيعية" لطلاب الفرقة الثانية، والثالث معرض فني بعنوان "ابدأ حلمك" لطلاب الفرقة الأولى أشغال فنية.



رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار عن نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات الخاصة 2021 للفصل الدراسى الأول، وذلك بترشيح 30220 (ثلاثين ألفًا ومائتين وعشرين) طالبًا فى هذه المرحلة.



وكيل التعليم بالغربية يناقش استعدادات احتفالات العيد القومي للمحافظة و6 أكتوبر

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،اليوم اجتماعا موسعا مع قيادات المديرية والإدارات لمناقشة استعدادات المديرية لاحتفالات العيد القومي وانتصارات أكتوبر ٧٣، حيث تم الاتفاق على وضع الخطوط العريضة لجوانب الاحتفالات بالمديرية، وكذلك الإدارات التعليمية العشرة و موجهي الأنشطة.