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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير آلام الصدر .. أعراض صامتة للنوبة القلبية

النوبة القلبية
النوبة القلبية

أمراض القلب لا تزال أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في المملكة المتحدة ،في بعض الحالات تظهر أعراض صامتة للنوبة القلبية، قد لا يكون هناك أي ألم في الصدر على الإطلاق ، خاصة عند النساء وكبار السن والأشخاص المصابين بداء السكري - لذلك قد يكون اكتشاف العلامات المبكرة للنوبة القلبية أمرًا صعبًا.

 

هو النمط العام للأعراض الذي يساعد على تحديد ما إذا كنت تعاني من نوبة قلبية أم لا. الآن ، يمكن بسهولة تفويت أعراض النوبة القلبية لدى كبار السن لدرجة أنك قد تكون قد أصبت بنوبة قلبية دون أن تدرك ذلك.

 

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد: "ما يقرب من نصف الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية لا يدركون ذلك في ذلك الوقت.


"لا يتم تشخيص ما يسمى بالنوبات القلبية الصامتة إلا بعد الحدث ، عندما يكشف تسجيل النشاط الكهربائي للقلب (مخطط كهربية القلب ، أو ECG) أو اختبار آخر عن وجود دليل على تلف القلب."

لنسيان الخطير للنوبة القلبية غير المعالجة يمكن أن يسبب ضررًا لا رجعة فيه للقلب أو يكون مميتًا.

كان الباحثون في HMS يحققون في سبب هذه النوبات القلبية الصامتة ، وقد يكون أحد التفسيرات هو تحمل الألم بدرجة أعلى من المتوسط ​​، كما تشير دراسة حديثة. يعتقد البعض الآخر أن أعراضهم عسر الهضم أو آلام العضلات.

ومع ذلك ، قد يشعر الآخرون بالألم ، ولكن في أجزاء من الجزء العلوي من الجسم بخلاف منتصف الصدر - والذي يتم تجاهله عادةً. وجدت دراسة دنماركية أن واحدة من كل أربع نوبات قلبية قد تظهر أعراض غير نمطية يمكن التخلص منها بسهولة أو الخلط بينها وبين اضطرابات أخرى.

ناشدت الدراسة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن يبحث الناس عن أمثلة مبكرة لعلامات اكتشاف النوبة القلبية قبل مغادرة الحدث الذي يهدد الحياة بعد فوات الأوان.

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إزعاج خفيف في صدرك

لا تُعلن النوبات القلبية عن نفسها دائمًا بالأعراض التقليدية للألم الشديد في الصدر. في الواقع ، نصف النوبات القلبية فقط تظهر بهذه الطريقة ، كما تقول كلية الطب بجامعة هارفارد.

بدلاً من ذلك ، قد تشعر فقط بعدم الراحة أو الضغط أو الضيق أو الانضغاط في منطقة الصدر.

قال الدكتور كينيث روزنفيلد ، رئيس قسم طب الأوعية الدموية والتدخل في مستشفى ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد: "كثير من الناس لا يدركون أنه أثناء النوبة القلبية ، فإن الأعراض التقليدية لألم الصدر تحدث فقط حوالي نصف الوقت".

أعراض النوبة القلبية 

يصف الناس أحيانًا أعراض النوبة القلبية على أنها انزعاج أو ضغط في الصدر ، بينما يقول آخرون إنهم يشعرون بإحساس شديد وسحق أو ألم عميق شبيه بألم الأسنان.

بعض الأشخاص أقل حساسية للألم من غيرهم ، أو قد ينكرون آلامهم ويتركون الأعراض دون علاج.

ومع ذلك ، لا يتمتع كل شخص بإحساس جيد بتحمله للألم ، ويمكن لمجموعة من العوامل الأخرى (مثل حالتك العاطفية) أن تؤثر على إدراك الألم.

قد يكون الأشخاص المصابون بداء السكري أقل حساسية للألم لأن المرض يمكن أن يؤدي إلى موت الأعصاب (وهي حالة تعرف باسم الاعتلال العصبي السكري) ، مما يزيد نظريًا من خطر الإصابة بنوبة قلبية صامتة.

أثناء النوبة القلبية ، يمكن أن يختلف موقع الألم قليلاً من شخص لآخر ، كما يوضح الطبيب روزنفيلد.

 قد تحدث الأعراض في الذراع أو الكتف أو الرقبة أو الفك أو في أي مكان آخر في النصف العلوي من الجسم.

الطبيب روزنفيلد: "كان لدي مريض يعاني من ألم في شحمة الأذن ، وآخر شعر بألم في معصمه" ، مشيرًا إلى أن الأعراض يمكن أن تنشأ من أي مكان في الجسم ولا ينبغي تجاهل العلامات غير الشائعة.

الأعراض غير التقليدية للنوبة القلبية

تشمل الأعراض غير التقليدية الأخرى التي لا ينسبها الناس غالبًا إلى النوبة القلبية الغثيان والقيء والضعف.

وأوضح الدكتور روزنفيلد أيضًا أنه "ليس هناك شك في أن النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض النوبة القلبية غير التقليدية ، ولكن من المهم أن نتذكر أن الرجال يمكن أن تظهر عليهم هذه الأعراض أيضًا".

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .

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