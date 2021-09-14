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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد اليوم 14 سبتمبر.. إعرف نصيحة الأبراج لك

الأبراج
الأبراج

تتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر إلى برج الجدي الترابي ليشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من برج العذراء حاملا معه الكثير من الظروف الرائعة والايجابية لكل من مواليد الثور العذراء والجدي.
 تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح نصيحة الأبراج لمواليد اليوم .
 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 13 -9 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

مواليد اليوم فى علم الأرقام 

 انطلاقة عام مميز يتحدث عن تغييرات جذرية تطلب منك الانتباه والحرص لكنه بالمقابل سيجلب لك الحظ والنجاح ويسهّل المفاوضات التجارية والمالية كأن تسعى الى عملية بيع او شراء كما تشتري اشياء ثمينة ونادرة
 

كيف تتعرف على مواليد برج العذراء ؟


إن أسهل طريقة نتعرف بها إلى مولود اليوم من برج العذراء الإصغاء إلى حديثه . فإذا بدا مقتضباً مقتصراً على كلمتين نعم ولا , ورافق ذلك في الوقت نفسه هدوء في الملامح وبأس في المظهر العام أمكننا التأكيد أنه ينتمي حقاً إلى ذلك البرج العظيم ، إنه رمز الصمود بكل ما في الكلمة من معنى . يقف في وجه الصدمات والعقبات كالجبل الأشم، منتصب القامة مكتوف الذراعين مطبق الشفتين لا يحرك ساكناً ولا يتزحزح قيد شعرة عن الطريق الذي اختاره لنفسه . قلما يرد على الهجمات بمثلها . أقصى مناه أن يُترك لشأنه . صبور كثير الاحتمال , يتظاهر بالبرود التام وقتا طويلا ثم ينفجر لأتفه الأسباب , حاله حال القشة في كوب ملآن 

نصيحة الأبراج 

وتقدم خبيرة الأبراج عبيرفؤاد نصيحة فلكية لمولود يوم ١٤ سبتمبر تقول له فيها إن هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع، وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

برج الجدي برج العذراء برج الأبراج نصيحة نصيحة الأبراج فلكيا

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