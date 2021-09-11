توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 11 الى الجمعة 17 سبتمبر 2021

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 11 الى الجمعة 17 سبتمبر - ايلول 2021 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى يقدمها خبير الأبراج محمد جيرون .



برج الحمل



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

يحمل اليك التاثيرات النارية مفاجآت ولقاءات حلوة ويعدك بتحقيق الرغبات المهنية والتزود بكل الحيوية والنشاط للاقدام على مشاريع جديدة والثقة بان طموحاتك ستتحقق الفلك يدعمك ما يجعلك تطل على اسبوع من الازدهار المادي والبريق المعنوي فتحتفل بجديد، وتضاعف الجهود التي تثمر نتائج ممتازة فتشعر انك حقّقت المرتجى تبدو النجم في كل مكان كما يتسلّط الضوء على الشؤون المالية، فتستفيد من حظ مضاعف يرافقك لفترة ليست ببسيطة.

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

قد لا تكون التاثيرات العاطفية مشرقة بسبب الفلك ما يزيد برودة بالعواطف ومزاجية وعصبية وتصرفات غير مفهومة على صعيد علاقاتك الاجتماعية أو صداقاتك. تعيش فترة من الانعزال والوحدة او علاقات سريّة وعواطف متكتّمة مطلوب منك مراجعة حساباتك قبل ان تتصرف بتهور.



برج الثور



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

الحظ يتقدم باتجاهك كلما اقتربنا من فصل الشتاء تسعد مواليد الثور في التخلّص من الأعباء الكثيرة والضغوط ولانحسار موجة المعاكسات والعراقيل. كما يزودك الفلك ابتداء من يوم 21 بجاذبية مميزة ويساعدك على ايجاد الحلول لبعض المشاكل المالية والمهنية خاصة اذا كنت من مواليد العشرية الاولى سوف تخطط لسفر او للمشاركة في رحلة او ورشة عمل تفتح امامك مجالًا جديدًا. تكون افكارك واضحة وتسمح لك الظروف بنقاش كل المواضيع التي تهمك. تحسم امورك وتقرر مسارك وتكون انت سيد المواقف.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تشغلك أمور عاطفية وتدعم علاقتك الحالية. تكون لك الكلمة الفصل وتميل الى الانفتاح والعطاء، الأمر الذي يقربك من الحبيب وينعش الروابط مجدداً. انها فترة جميلة وايجابية ومناسبة لمشاركة الحبيب في نشاطاته ولتمضية الوقت معًا ولتبادل الأحاديث على اختلاف وجهات نظرها.



برج الجوزاء



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

لا تناسبك تحركات الكواكب ما يجعل بداية اسبوع تحمل عدة وجوه متناقضة يشتد القلق فتعمل بصورة بطيئة وتتراجع امام بعض العوائق ولو كانت صغيرة كذلك توحي الاجواء بالارتباك وعدم الاستقرار. تتعرّض لبعض المتاعب الصغيرة والمتلاحقة والتي تقلق راحتك او تثير غضبك. حاول ان تضبط اعصابك وان تتفهم الآخرين بدون توجيه انتقادات قاسية. لكن مع بداية الثلاثاء تكون قد انتهيت من معاكسات كثيرة وتهديدات وحوادث وعراقيل على كافة المستويات.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

لا تتدخل في مسائل لا تعنيك لا سيّما اذا كان لديك خلاف مع الحبيب. تكون الظروف متطلبة ومن الخطأ التسرّع في حسم الامور ولا سيّما الحسّاسة منها. قد تدخل في نقاشات مع الحبيب حول مسائل مالية تتعلق بمصاريف منزلية او ادارية او ربما استشفائية.



برج السرطان



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تبحث هذا الاسبوع عن نجاحك المهني اولا فتسير امورك المالية بشكل افضل وربما تسعى لكسب الاموال وتبدو مرتاحا للتطورات والنتائج فترتفع المعنويات وتصفو الاجواء فتستعيد عافيتك منتصرًا على التعب والاحباط لكي تستقبل الحظ العائد اليك. قد يتحقق حلم وتتسوّى قضايا عالقة بحيث تقتحم الساحات الأصعب والادق وتستفز الاحداث بدون خوف من فشل ومع ثقة بالنفس. لكن مما لا شك فيه انه ابتداء من يوم 13 ستتراجع الحظوظ وتشل الحركة بعض الشيء بسبب حركة الكواكب ما يجعلك مترددا وطارحا الاسئلة على نفسك ومضطرا للاجابة عن بعض التساؤلات.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تجتاز فترة رائعة على الصعيد العاطفي، تُتاح لك فرصاً للتسلية والمشاركة في المناسبات السعيدة. تعيش اجواء رومانسية وتمارس سحرك على من حولك فتكسب القلوب والاعجاب، تغريك المغامرات اكثر من الاستقرار في غالب الاحيان. وقد تأخذك الى خارج البلاد وتفتح الباب امام علاقات مع اجانب وغرباء ايضًا. يحمل اليك هذا الاسبوع بعض اللقاءات الحلوة والعاطفة الجياشة.



برج الاسد



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

تبلغ اهدافك بسلام في هذا الاسبوع الواعد تحت تاثيرات الفلك، اينما توجهت تصادف التأييد والترحيب ما يزرع الفخر في نفسك والشعور بالارتياح تبدو مزهوًّا بنفسك، مقبلاً على الدنيا بارتياح وفرح وسعادة فتلمع عيناك وتحملان سرًّا. تحصل على ترقية او مكافأة او تسوية لنزاع او ربح مفاجئ. يسطع نجمك ويسعى اليك الآخرون. يحالفك الحظ في العمليات المالية فتُقدم عليها متفائلاً واثقًا ومدعومًا من السلطات والمراجع النافذة، ويحمل اليك الحظ فرصًا سعيدة واستثنائية.

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الشخصي لا تزال تنعم باجواء عاطفية جيدة تكثر المناسبات والاحتفالات واللقاءات والاجتماعيات المزدهرة ، لكنك تميل الى التفلّت من ارتباطات جديدة هذا الاسبوع. تسعى الى الحرية ولا تصبو الى زواج او ارتباط. قد تشارك بأعراس وافراح. تستعيد السلام والثقة بالنفس. انت ترتاح لأجواء الحنان والمودّة، لكنك تسعى بالمقابل الى ان يحترم الآخرون حرّيتك واستقلالك عن اي قيد.



برج العذراء



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تبدأ الاسبوع مع اجواء سلبية مهيمنة وقد تمر بفتراتٍ صعبة، إنّ الضغوط تلاحقك . تنتظرك أحداث لم تكن في الحسبان قد تشعر بالقلق وعدم الاستقرار وتحتاج الى مَن يقف الى جانبك يواسيك ولو بكلمات. يعاكسك الحظ ويعرقل بعض الاتصالات في حياتك المهنية. ابتداء من يوم 12 تتحرر من المعاكسات وتنتهي الخلافات ويبدأ الحظ الذي يساعدك على فتح قنوات جديدة مع بعض الفئات وعلى كسب الاعجاب والترويج لمواهبك وكفاءاتك وايصالها الى اشخاص نافذين.

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تشعر ببعض الاستياء او بعدم الرضى وقد تعيش بعض الاوهام وتبتعد عن الواقع او تردّدًا وحيرة وعدم استقرار على الصعيد العاطفي في هذه الفترة اذ تطرح تساؤلات حول نوايا الشريك او سلوكه وتصرفاته، وربما تنتابك هواجس بشأنه وشعور بعدم الامان، او تنظر الى نجاح للزوج بعين قلقة. قد تثار نزاعات وخلافات بسبب بعض الشكوك، فانتبه وكُن متيقّظًا.



برج الميزان



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

يجذبك كل ما هو جديد تتبنى فكرة او فلسفة او قضية انسانية تدافع عن المواقف والاراء وتلاحق الاهداف بكثير من الدقة فتحقق احلامك وتبني اطارًا جديدًا لعلاقاتك واتصالاتك وتوجّهاتك. تستقطب المستثمرين وتخطّط لبرامج ومشاريع جديدة، وقد تحقق ارباحًا عن طريق بيع الاراضي والعقارات والاعمال التأمينيّة والمصرفية، او التجارية او الاتصالات مع الخارج. كذلك يساهم بعض الافرقاء والجماعات والفئات التي تنتمي اليها بتأمين ازدهارك واطلاق مشاريعك. يرافقك الحظ فتطل على فترة مثمرة واطلاق مشاريع ناجحة ومثمرة بمساهمة الاصدقاء. بالرغم من الاجواء الايجابية عليك التنبه انه ابتداء من تاريخ 14 ستدخل في دوامة من المواجهات والاشكالات ويحذرك الفلك من ارتكاب الاخطاء والتسرع او التحدي.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تعيش اوقاتًا سعيدة في الحب كما في الصداقة، وتحرّكك انفعالات تستعذبها فتبدو فرحًا مبتسمًا، مسرورًا بأجواء الحنان التي تحيطك من كل صوب. تلمس حرارة عند المقرّبين وتحب هذا التقارب واجواء الودّ التي تغمر علاقاتك. يساعدك الحب على التفاوض بشأن اتفاقات عائلية لا بدّ منها، فتقدّم التنازلات وكذلك يفعل الطرف الآخر، وتحاول ان تسوّي مشكلة مع احد الاولاد او افراد العائلة.



برج العقرب



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يحملك كوكب الحظ الى سابع سماء بحيث تتوفر لك بعض الفرص والاتصالات المفيدة، الجيدة والمناسبة لكي تحلق بمعنويات جيدة وقدرات هائلة فتحصل على مكافأة او جائزة فتكون على موعد مع تغييرات مالية في الاسلوب والاستراتجية التي تدفعك الى القيام بما أجّلته طويلاً. كما تجد مصادر تحقيق المكاسب عبر بعض المؤسسات المالية او التجارية. انك تطل على فترة مزدهرة، تحمل اليك نفوذًا وترقية او تقدّمًا في مجال الاعمال.. يبقى عليك التنبه في عطلة الاسبوع فكن حذرا جدا انها فترة دقيقة جدا.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تكون محط الاهتمام والأنظار فتزدهر حياتك الاجتماعية بشكل ملفت، وتكثر المناسبات والاحتفالات التي توفّر لك فرص اللقاءات المميّزة وتبرز موهبتك في عقد صداقات جديدة وروابط مع الآخرين. تأسر القلوب وتبدو سعيدًا، وتكون على موعد مع حب كبير، أمّا الصداقات فتلعب دورًا كبيرًا في قرارات تتخذها او توجّهات يفرضها القدر.



برج القوس



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تفرح للاجواء وترتاح من هموم اثقلت حياتك الان اصبحت تعبر عن افكارك ومشاعرك بدون خوف لذلك انت تنتمي الى الابراج الاكثر حظا هذا الاسبوع ترتفع اسهمك و يجعلك متحمّسًا وتتمتع بالنفوذ الكافي، لكي تولّد لنفسك الظروف التي تريد، أو لكي تغيّر الأحوال الى المنحى الافضل لك. تشعر بالسعادة، وتسير نحو أهدافك بحماسة فائقة وسرعة استثنائية. تحركك طاقة كبيرة، لكي تكسر الحواجز وتسوّي المشاكل.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

هناك حب فجائي يلوح في الافق ثم يزول بسرعة، ما يعني عدم استقرار في حياتك العاطفية. حتى العلاقات الحالية فقد تعرف قطيعة مفاجئة بسبب لقاءات جديدة. انتبه يا عزيزي فقد تتعرض الى ازمة او جرح في حياتك العاطفية. كما من الممكن ان تواجه بعض العراقيل لذلك عليك ان تعيد النظر في علاقاتك العاطفية وتعرف كيف تختار الشريك.



برج الجدي



حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

يحمل هذا الاسبوع انفراجات ووعوداً كثيرة وتنفيذاً لبعض الأمنيات. تصبح حياتك أكثر عذوبة وتنفرج الأسارير، وتخفُّ الانفعالات، فتصبح أنت أكثر هدوءاً. سوف تتقدّم بخطى واثقة وتتحرر من القيود السابقة فتصبح حرًّا طليقًا. أنت مبدع ومتفوق، اذ سوف تتوافر لك مشاريع مهمة لكي تصحح المسيرة وتهزم المنافسة. لذلك لن تبقى وحيداً وسوف تلاقي محاولاتك الدعم والتأييد والتشجيع.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

يساعدك الحظ هذا الاسبوع على ايجاد حلول لقضايا عائلية ماضية يساهم بها احد افراد العائلة. اذا كنت عازبًا فقد تجد الحب في بعض الاماكن العامة وفي مجال العمل، كما اثناء ممارستك الرياضة او حتى في اوساط طبيّة وبعض المجتمعات الصحيّة. كذلك تعيش جو من الحنين، يتعلّق بحب قديم او بشخص تتعرف اليه ويشبه الحبيب السابق او يذكّرك به فيهتف القلب.



برج الدلو



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

تسهل حياتك في بداية هذا الاسبوع وتجد نفسك أكثر اطمئناناً وانضباطاً. سيساعدك هذا على تحديد المزيد من الأهداف ومن ثم العمل من اجل الوصول الى تحقيقها. وسيمد يد المساعدة وتلوح لك بفرص عديدة ومفيدة فلا تضيع الوقت ولا الفرص الثمينة. تختلط عليك الامور وتشعر بشيء من الحيرة ابتداء من تاريخ 15 يسجل الفلك حدثا بارزا ما يحذر من الاوهام او من التوتر والضياع.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

تبدو الشؤون العاطفية معقّدة هذه الفترة، ما يعني فترة مراجعة الذات وإعادة النظر في الارتباطات وحتى في الزواج والصداقات والعلاقات الاجتماعية. صحيح أنّك قادر على إحداث تطوير وتغيير، إلاّ أنّ أي قرار يتخذ الآن قد يكون صعب التحقيق. قد تحيي قصة رومنسية ماضية، أو هي الظروف تحييها مجددا. ربما تشعر بالخيبة والكآبة وتتألم بسبب تفاعلات وتجاذبات.

برج الحوت



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

تحصل على دعم وتأييد المسؤولين، وتنجح في إقناع المعنيين بفكرة أو بخطة عمل كنت قد اعددتها مسبقًا. صوتك لامع ويصل إلى آذان الكثيرين فيلقى التجاوب والدعم من قبلهم. إذا كنت تمارس عمل التعليم أو التدريس ، أو تشرف على مهمة تربوية فقد يحمل لك هذا الاسبوع عرضاً لعمل مهم أو لمنصب كبير، أو ربما يتيح أمامك بداية عمل جديد لطالما بحثت عنه.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تسود عواطف نبيلة وهادئة مع بداية هذا الاسبوع، وعلاقات ودّ ومحبّة، حيث تتبادل المشاعر الرقيقة مع المحيط وتستعيد انسجام الايام الغابرة. تلتقي الشريك العاطفي، اذا كنت خاليًاـ في محيط عملك او اثناء ادائك المهمات، لكنّك تطل على فترة اكثر وعدًا في النصف من الاسبوع، فيتسلّط الضوء على اوضاعك الشخصية ويحسم بعض الارتباطات، ويوسّع دائرة صداقاتك ويركّز على شراكتك او علاقتك العاطفية، والتي تلعب احدى النساء دورًا مهمًا في بلورتها. تسوّي المشاكل السابقة وتلتقي بأشخاص قادرين على التناغم مع افكارك واهوائك، وربما تُوقع بقلب طالما سعيتَ اليه.