حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 9-9-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحذر التسرع في توقيع العقود والأوراق وكن ملتزما.

عاطفيا: يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك

برج الثور

عاطفيا واجتماعيا: الشمس والمريخ في منزل الحب حضورا وقدرة على توطيد علاقاتك.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة والعمل، ويمنحك ذلك كل الطاقة والنشاط وتحسن توظيف جهودك.

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الحب يساعدانك على القيام بخطوات حاسمة للاقتراب ممن تحب وتستطيع أن تبعث الحماس فيمن حولك.

صحيا ومهنيا: يمدك القمر بطاقة أخاذة، ويعدك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

برج السرطان

عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للعصبية وعليك أن تتفادى مصادر الإزعاج.

مهنيا واجتماعيا: إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض ممن تثق بهم.

برج الأسد

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد على نضجك وفصاحتك.

عاطفيا: تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن تحب، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك

برج العذراء

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تنظم نفقاتك وأن تكون حذرا ودقيقا لتحقق فائدة.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس والمريخ في برجك يمنحانك وقتا مناسبا للانطلاق مع الأحباب والأصدقاء ومناسب أيضا لتوطيد علاقتك بالبعض أو إصلاح علاقات.

برج الميزان

مهنيا واجتماعيا: عطارد في برجك يدعمك وتعبر عن رغباتك وما تنتظره بلباقة وتكسب التقدير.

عاطفيا: فينوس والقمر في برجك يدفعانك اليوم نحو الاهتمام بمظهرك وتبدو متألقا وتفتن الجنس الآخر

برج العقرب

عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك أن تستمع للنصائح وأن تدرسها، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية، ولا تتسرع اليوم في قراراتك.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وليس في صالحك اليوم أن تتجه للأضواء والظهور، ومن المهم عدم إعلان أفكارك

برج القوس

مهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدعم علاقتك بالزملاء وتقوم بتنمية أعمالك.

عاطفيا واجتماعيا: تبدو اليوم ودودا، وقد تضع برنامجا يجمعك بالأحباب والأصدقاء وتسعد بتواجدك معهم

برج الجدي

مهنيا: القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تعتمد اللباقة والإقناع في عرض آرائك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في مربع برجك مما يجعلك تميل للعصبية.. لا تدع تفاصيل تافهة تسبب لك الإحباط

برج الدلو

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ مما يجعلك تبدو موفقا في المال والأعمال.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويدفعانك للتعبير عن مشاعر إيجابية.. تتعاطف وتتقاسم الآلام مع من يعانون

برج الحوت

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات والوقت مناسب لتنمية المال والقيام بخيارات مهمة، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. تتمتع بشعبية كبيرة، وتمر بتجارب تفيدك مما يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح