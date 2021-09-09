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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

صدى البلد

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 9-9-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحذر التسرع في توقيع العقود والأوراق وكن ملتزما.
عاطفيا: يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك

 

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: الشمس والمريخ في منزل الحب حضورا وقدرة على توطيد علاقاتك.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة والعمل، ويمنحك ذلك كل الطاقة والنشاط وتحسن توظيف جهودك.

 

برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الحب يساعدانك على القيام بخطوات حاسمة للاقتراب ممن تحب وتستطيع أن تبعث الحماس فيمن حولك.
صحيا ومهنيا: يمدك القمر بطاقة أخاذة، ويعدك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

 

برج السرطان
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للعصبية وعليك أن تتفادى مصادر الإزعاج.
مهنيا واجتماعيا: إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض ممن تثق بهم.

 

برج الأسد
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد على نضجك وفصاحتك.
عاطفيا: تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن تحب، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك

 

برج العذراء
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تنظم نفقاتك وأن تكون حذرا ودقيقا لتحقق فائدة.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس والمريخ في برجك يمنحانك وقتا مناسبا للانطلاق مع الأحباب والأصدقاء ومناسب أيضا لتوطيد علاقتك بالبعض أو إصلاح علاقات.

 

برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: عطارد في برجك يدعمك وتعبر عن رغباتك وما تنتظره بلباقة وتكسب التقدير.
عاطفيا: فينوس والقمر في برجك يدفعانك اليوم نحو الاهتمام بمظهرك وتبدو متألقا وتفتن الجنس الآخر

 

برج العقرب
عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك أن تستمع للنصائح وأن تدرسها، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية، ولا تتسرع اليوم في قراراتك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وليس في صالحك اليوم أن تتجه للأضواء والظهور، ومن المهم عدم إعلان أفكارك

 

برج القوس
مهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدعم علاقتك بالزملاء وتقوم بتنمية أعمالك.
عاطفيا واجتماعيا: تبدو اليوم ودودا، وقد تضع برنامجا يجمعك بالأحباب والأصدقاء وتسعد بتواجدك معهم

 

برج الجدي
مهنيا: القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تعتمد اللباقة والإقناع في عرض آرائك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في مربع برجك مما يجعلك تميل للعصبية.. لا تدع تفاصيل تافهة تسبب لك الإحباط

 

برج الدلو
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ مما يجعلك تبدو موفقا في المال والأعمال.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويدفعانك للتعبير عن مشاعر إيجابية.. تتعاطف وتتقاسم الآلام مع من يعانون

 

برج الحوت
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات والوقت مناسب لتنمية المال والقيام بخيارات مهمة، بشرط أن تنتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. تتمتع بشعبية كبيرة، وتمر بتجارب تفيدك مما يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح

توقعات الابراج حظك اليوم عبير قؤاد برج برج الثو الأبراج

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