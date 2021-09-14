عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أحداث فلكية هامة نشهدها اليوم.. الكوكب الأزرق البعيد نبتون يتقابل مع الشمس.. وكوكب عطارد في أكبر استطالة له

فلك
فلك

إله الماء يتقابل مع الشمس وهذا أفضل وقت لرصده

 

 عطارد في أكبر استطالة له تبلغ 26.8 درجة من الشمس

 

الظواهر الفلكية لا توثر على الإنسان بأى ضرر

 

نشهد غدا حدثين فلكيا فى غاية الأهمية من المقرر أن تحدث وهناك العديد من هواة الفلك ومحبي رصد الظواهر الفلكية فى انتظار رؤية ومتابعة هذه الظواهر.

 

نشهد اليوم الثلاثاء ظاهرة فلكية مميزة وهامة حين يصل كوكب نبتون والمعروف بكوكب "اله الماء" أو الكوكب الازرق  إلى وضع  التقابل مع الشمس وسيكون مضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، فى مشهد يجذب أنظار جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظواهر.

 

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إننا على مواعد اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر مع كوكب نبتون حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس ، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام .

 

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن كوكب نبتون سيكون في المقابلة مع الشمس وان الكوكب الأزرق البعيد نبتون سيكون في أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس ، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام وسيترائى طوال الليل في ذلك اليوم.

وصرح الدكتور تادرس فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الكوكب الأزرق البعيد نبتون يُرى كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبيرة منها وأن غدا سوف يكون أفضل وقت لمشاهدة وتصوير الكوكب.

القمر قرب نجم قلب العقرب .. أضخم من الشمس


ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.


وأضاف أستاذ الفلك أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.


كوكب نبتون

يمثل كوكب نبتون ثالث أضخم كوكب في المجموعة الشمسية،ويقع في الترتيب الثامن من حيث بعده عن الشمس، حيث تم اعتباره الكوكب الأبعد عن الشمس منذ أن أعاد العلماء تصنيف كوكب بلوتو ككوكب قزم عام 2006م


و يقع في الترتيب الرابع من حيث حجمه، وتصل كتلته إلى حوالي 17 ضعفاً من كتلة كوكب الأرض، لذا يعتبر أكثر ضخامة من كوكب أورانس الذي تصل كتلته حوالي 14 ضعفاً من كتلة كوكب الأرض.

و الجدير بالذكر أنه لا يمكن رؤية كوكب نبتون بالعين المجردة؛ وذلك بسبب بعده عن كوكب الأرض، حيث يظهر من خلال التلسكوب كقرص صغير للغاية باللون الأزرق المخضر الباهت، ويعود السبب وراء لونه الأزرق إلى امتصاص غاز الميثان للضوء ذي اللون الأحمر من غلافه الجوي


وسمي كوكب نبتون بهذا الاسم

ويرجع اصل تسمية كوكب نبتون بكوكب اله الماء إلى الميثولوجيا اليونانية القديمة، ونبتون تعني آله الماء أو نسبة لإله البحر عند الرومان وقد الطلق عليه ذلك نتيجة تلونه باللون الأزرق.


قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للفلك، إن غدا توجد ظاهرتان فلكيتان كبار، أولاهما أن كوكب نبتون سيكون مقابلا للشمس، مما يعني أنها ستضئ الكوكب بالكامل، مشيرا إلى أنه من الكواكب البعيدة عن الأرض، وبالتالي من الصعب رصده إلا فى حالة أنه يكون مقابلا للشمس.

قمر التربيع الأول لشهر صفر يزين سماء القاهرة الآن

وأشار  الدكتور أشرف شاكر، الظاهرة الثانية هي أن عطارد فى أقصي إستطالة له بالنسبة للشمس، موضحا أنه يسمي كوكب من الكواكب الداخلية، وهو من الصعب رصده إلا قبل شروق الشمس أو غروب الشمس.

وتابع أنه سيتم القدرة على رصد ضوء كوكب عطارد، نظرا لأنه بعيد عن الشمس، لافتا إلى أن مقابلة نبيتون مع الشمس ليس لها توقيت معين.


 

ترشيحاتنا

حكم من يهين زوجته وهل يجوز لها رد الإهانة؟.. الإفتاء تجيب

منافسة ألمانية.. بي إم دبليو M5 CS في مواجهة بورشه 911 توربو| فيديو

كريستيانو رونالدو يستعد لأول اختبار أوروبي مع مانشستر يونايتد

بخطوات بسيطة.. كيفية إضافة السجلات الطبية على تطبيق Health لهواتف آيفون

حكم صلاة الفجر جماعة في البيت؟ أمور تجهلها

وأنا محترم مع المحترمين.. شيكابالا ينشر صورته رفقة موسيماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

مستشار السيسي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي.. فيديو

تعديل مباريات كأس مصر مرة أخرى.. اتحاد الكرة يكشف أول طلبات كارلوس كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

وجعتِ قلوبنا عليكِ .. بوسي زُفت إلى السماء بدلا من عُش الزوجية

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ