نشرة الحوادث..تجديد حبس نجلي الشاطر و البلتاجي 45 يوما.. الإعدام شنقا لشقيقين والمؤبد لثالث في قضية ثأر بمغاغة

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد اليوم الإثنين عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية.

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس الحسن خيرت الشاطر، وأنس محمد البلتاجي و٢ آخرين 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في اتهامه بالتحريض ضد الدولة والانضمام إلي جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (2 مواطنين ، مقيمان بمحافظة قنا) بقيام (شخصين) بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم قدرتهما على الحاقهما بإحدى الوظائف بإحدى الشركات مُدعيان علاقاتهما ونفوذهما بكبار مسئولي تلك الجهة "على خلاف الحقيقة".

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ، التفاصيل الكاملة للعثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقته ببولاق الدكرور ، حيث تبين أنه فارق الحياة بعد إصابته بهبوط في الدورة الدموية، وكان برفقته عشيقته التي فرت هاربة.

قررت محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة في العباسية، تأجيل الحكم في استئناف النيابة العامة علي حكم براءة المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلامياً بـ "سيدة المحكمة" التي تعدت على المقدم وليد عسل ضابط محكمة مصر الجديدة لجلسة٢٠سبتمبر.

أمرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على رئيس المحكمة، وعضوية المستشار صلاح عبد الفتاح الشربينى، والمستشار أحمد محمد صالح، وحضور المستشار محمد مكرم صلاح وكيل النيابة العامة، وحازم سليمان أمين السر، حضوريًا بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا لكل من «خالد.ج.ع.م»، وشقيقه «عمر.ج.ع.م»، في الجناية رقم 30640 لسنة 2020 جنايات مركز مغاغة بالمنيا، والمقيدة برقم 1278 كلي شمال المنيا، لاتهامهما وآخر بالقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطن عيد . ع . م.