حياة كريمة: متابعة دورية لتنفيذ المشروعات للوقوف على حجم التنفيذ اليومي

قال مصطفي زمزم أحد سفراء مبادرة حياة كريمة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن بعض المشروعات في السابق كان يتم وضع خطط لها ولا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب.

وتابع زمزم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" مبادرة حياة كريمة تساهم في تقديم الخدمات بشكل وطريقة مميزة لقرى الريف المصرى، عبر تدشين العديد من المشروعات التي تهم المواطن المصرى.

وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير إلى أن هناك التزام بجدول زمنى لتنفيذ المشروعات بقرى الريف المصرى.



وأكد أنه يتم الآن عمل جولات ميدانية من جانب رئيس الوزراء للقرى التي تشهد مشروعات حياة كريمة و والمتابعة الدقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسى وهذا يؤكد أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة للوقوف على حجم التنفيذ اليومي .