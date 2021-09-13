محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية من أبناء الإقليم

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أوائل الشهادة الثانوية العامة والأزهرية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2020/2021، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالديوان العام، ومنحهم شهادات التقدير ومكافآت مالية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وفضيلة الشيخ مصطفي راشد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، وأولياء أمور الطلاب المكرمين وأسرهم.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وفى كلمته، قدم محافظ الفيوم التهنئة لجميع الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الثانوية العامة والأزهرية، معرباً عن فخره بهم جميعاً وبالنماذج المشرّفة التي استطاعت التفوق والتميز وتحقيق مراكز متقدمة في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم بأسره وهى جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن كونهم الدفعة الأولى التي يتم تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد عليها من "تكنولوجيا إليكرونية والتابلت".

وطالب المحافظ أبناءه الطلبة، بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، معرباً عن أمنياته القلبية لهم بدوام التوفيق، مؤكداً لهم أن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

ووجه المحافظ، الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم مع أبنائهم، لتحقيق النجاح والتفوق، مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء الأمور نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة في ظل عام دراسي استثنائي، مشيداً بجهد قيادات التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالمحافظة، وحرصهم على توفير المناخ التعليمي الآمن والجيد لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة.

وأكد "الأنصاري" خلال كلمته، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُولي الاهتمام الأكبر للعملية التعليمية ويسخّر جميع إمكانيات الدولة لخدمة التعليم وتطويره، ويحرص دائماً على أن يكون الطالب المصري في مسار التعليم الحديث على مستوى العالم، لافتاً إلي أن هناك إرادة من القيادة السياسية والقائمين علي المنظومة التعليمية، لإنجاح التجربة التعليمية الجديدة.

وخلال الاحتفالية ألقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، كلمات هنأوا فيها الطلبة الفائقين وأولياء أمورهم بالتفوق، وتوجهوا فيها بعظيم الشكر والعرفان للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لدعمه الدائم واللامحدود لقطاع التعليم مما انعكس على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وفي نهاية الحفل، قام محافظ الفيوم ومرافقوه بمنح الطلاب الأوائل شهادات التقدير والمكافآت المالية، تكريماً لهم على حرصهم على التفوق والتميز.

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