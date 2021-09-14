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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم الفائزين في الأنشطة الرياضية بملتقى شباب الجامعات الحدودية بسيناء

جانب من الأنشطة الرياضية
جانب من الأنشطة الرياضية بملتقي الجامعات

أقيم حفل تكريم شباب الجامعات، الفائزين في الأنشطة الرياضية التي تم عرضها في ملتقى الجامعات بالمحافظات الحدودية  الذي أقيم في سيناء، وذلك بتوزيع الكئوس والميداليات وشهادات التقدير عليهم.


كما تم تكريم مسؤولى الأنشطة ومديرى رعاية الشباب بالجامعات الخمسة، وذلك بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات، الدكتور محمد الزغبى رئيس جامعة قناة السويس الأسبق، وعدد من عمداء ووكلاء وأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة العريش وقيادات مديرية الشباب والرياضة .
 

نجاح الملتقي

ومن جانبه.. أكد الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، نجاح ملتقى شباب الجامعات بالمحافظات الحدودية المقام بالعريش تحت شعار: "معًا في سيناء"،  وأضاف في حفل ختام الملتقى المقام بمدرجات جامعة العريش، أن هذا الملتقى هو الأول من نوعه للجامعات الحدودية ولن يكون الأخير .. حيث يقام سنويًا بإحدى الجامعات بالمحافظات الحدودية.

وجارٍ بحث اجراءات الملتقى القادم بالتنسيق مع الجامعات المختلفة.. مشيرًا الى اقامة ملتقى موسع لجميع شباب الجامعات على أرض العريش قريبًا ليضم جميع الجامعات على مستوى الجمهورية .
 

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تكريم شباب الجامعات الفائزين الرياضية

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