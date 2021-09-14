عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينجادا يكشف موعد وصول كيروش لـ القاهرة ..وحقيقة عرض تدريب منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، وصول مواطنه كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، إلى القاهرة يوم الأربعاء من أجل تولى المهمة بشكل رسمي.

وقال فينجادا فى حواره مع برنامجه "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "TEN": "كيروش سعيد للغاية بالجهاز المعاون من عصام الحضري ومحمد شوقي وضياء السيد ووائل جمعة وهو متفهم للغاية لدورهم معه إلى جانب المساعدين البرتغالين وسيكون هناك تعاون بشكل مثمر بين الجميع".

وعن الدوري المصري: "من المهم تطوير المسابقة مثلما فعلت السعودية على مدار السنوات الماضية، ولكن بكل تأكيد الموسم المقبل سيكون مضغوط للغاية لكثرة المنافسات والمباريات ستكون كل 3 أيام، والمنتخب يعتمد على اللاعبين المحللين لذلك يجب تطوير المسابقات".

حقيقة عرض تدريب منتخب مصر
 


أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أنه جاء لخدمة الكرة المصرية فى أى منصب، موضحًا أنه لم يتم عرض تولى المهمة الفنية للفراعنة بعد رحيل حسام البدري.

وقال فينجادا فى حواره مع برنامجه "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "TEN": "جئت إلى مصر من أجل تولى منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة وأنا سعيد لهذا المنصب للغاية، وبالطبع سأكون مستشار لكارلوس كيروش فى الفترة المقبلة وأتمنى له التوفيق فى المرحلة المقبلة".

وأضاف: "لن تحدث مشاكل بين كيروش والجهاز المعاون وهناك تواصل معهم ومهمتى دعم العلاقات بين الجميع من أجل أن تنجح المهمة ولن يكون هناك أزمات بين المساعدين البرتغاليين والمصريين".

فينجادا كيروش منتخب مصر مصر اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

هوت شورت جريء.. جوهرة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

السفارة المصرية بليبيا تعيد 53 شابا ضبطوا خلال هجرة غير شرعية.. صور

الإفتاء: المشاركة في صندوق الوقف وتفعيله والدعوة للمشاركة فيه شيء عظيم

فينجادا: اعتذرت عن تدريب الأهلي

نائب وزير التعليم: مصر تقدمت كثيرا في مجال التعليم الفني

فينجادا: الزمالك فاز بالدوري باستحقاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

مستشار السيسي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي.. فيديو

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

وجعتِ قلوبنا عليكِ .. بوسي زُفت إلى السماء بدلا من عُش الزوجية

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ