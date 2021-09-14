فينجادا يكشف موعد وصول كيروش لـ القاهرة ..وحقيقة عرض تدريب منتخب مصر

كشف البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، وصول مواطنه كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، إلى القاهرة يوم الأربعاء من أجل تولى المهمة بشكل رسمي.

وقال فينجادا فى حواره مع برنامجه "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "TEN": "كيروش سعيد للغاية بالجهاز المعاون من عصام الحضري ومحمد شوقي وضياء السيد ووائل جمعة وهو متفهم للغاية لدورهم معه إلى جانب المساعدين البرتغالين وسيكون هناك تعاون بشكل مثمر بين الجميع".

وعن الدوري المصري: "من المهم تطوير المسابقة مثلما فعلت السعودية على مدار السنوات الماضية، ولكن بكل تأكيد الموسم المقبل سيكون مضغوط للغاية لكثرة المنافسات والمباريات ستكون كل 3 أيام، والمنتخب يعتمد على اللاعبين المحللين لذلك يجب تطوير المسابقات".

حقيقة عرض تدريب منتخب مصر





أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أنه جاء لخدمة الكرة المصرية فى أى منصب، موضحًا أنه لم يتم عرض تولى المهمة الفنية للفراعنة بعد رحيل حسام البدري.

وقال فينجادا فى حواره مع برنامجه "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "TEN": "جئت إلى مصر من أجل تولى منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة وأنا سعيد لهذا المنصب للغاية، وبالطبع سأكون مستشار لكارلوس كيروش فى الفترة المقبلة وأتمنى له التوفيق فى المرحلة المقبلة".

وأضاف: "لن تحدث مشاكل بين كيروش والجهاز المعاون وهناك تواصل معهم ومهمتى دعم العلاقات بين الجميع من أجل أن تنجح المهمة ولن يكون هناك أزمات بين المساعدين البرتغاليين والمصريين".