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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يستقبل نقيب عام التمريض للوقوف على أوضاع التمريض داخل جنوب سيناء

فودة مع نقيب الممرضين
فودة مع نقيب الممرضين

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم  الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة.

وذلك للوقوف على أوضاع التمريض داخل المحافظة ومناقشة أوجه التعاون المستمر بين نقابة التمريض بالمحافظة وتذليل أي مشاكل تواجه هيئة التمريض داخل المحافظة.

من جانبه أشاد محافظ جنوب سيناء بدور وجهود التمريض أثناء مواجهة جائحة كورونا.

واكد على تقديم الدعم المستمر والمتواصل للنهوض بالمنظومة الصحية داخل المحافظة.

حضر اللقاء عبدة رفعت ًوكيل اول النقابة العامة للتمريض المصري، وايمن شندي النقيب الفرعي لمحافظة جنوب سيناء.
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نقيب التمريض

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اللواء خالد فودة كوثر محمود شرم الشيخ التمريض ايناس سمير

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