مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

يعتبر مقام نبي الله هارون بالوادي المقدس بسيناء من المزارات الدينية التي أثارت جدلا واسعا وخاصة أنه يوجد مقام وضريح علي قمة تبة مرتفعة في مدخل طريق دير سانت كاترين.



وتعد مدينة سانت كاترين من المناطق المقدسة التي توجد بمحافظة جنوب سيناء، لما لها من مكانة دينية، لمرور الأنبياء به، منهم نبي الله هارون عليه السلام، ومن ضمن الآثار التي توجد على مقربة من دير سانت كاترين مقام نبي الله هارون عليه السلام.

قال محمد فتيح، دليل بدوي بمدينة سانت كاترين، وأحد شباب قبيلة الجبالية إن مقام نبي الله هارون عليه السلام يوجد بالقرب من جبل موسى، ويقال أنه يوجد بالمقام ضريح ولا يوجد به جثمان، لأن معظم مقابر الأنبياء غير معلومة للبشر إلا مقام النبي محمد صلى الله عليه والسلام.

وأوضح أن لمقام نبي الله هارون له مكانة خاصة ومقدسة عند الجميع، سواء كانوا من أبناء المدينة أو زائريها.

بينما قال الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء، إن ما أطلق عليه "مقام النبي هارون" بمدينة سانت كاترين، وجرى تسجيله في كافة الكتيبات السياحة بهذا الاسم، هو قبر رمزي "مشهد رؤية" ولم يدفن به نبى الله هارون، وأن نبى الله موسى وأخيه نبى الله هارون عليهما السلام توفيا بسيناء ولم يعرف لهما قبر، وكان ذلك خلال فترة تيه بني إسرائيل بين وأودية سيناء لمدة أربعون عامًا لرفضهم دخول الأرض المقدسة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى.

وأوضح مدير عام البحوث والدراسات الأثرية، في تصريح له، أن كل ما عن التبة التي يوجد عليها ما يعرف بـ "مقام النيي هارون" ليس لها أساس علمي، ولكن لها ارتباط بنحت العجل الشهير أمامها، والذي ربما يمثّل القالب الذي صب عليه السامري العجل الذهبي الذي عبده بنو إسرائيل فوق التل المقابل لهذا النحت، وعرف بمقام النبي هارون خلال تغيب نبي الله موسى عنهم أربعون يومًا. وكانوا يلفون حول هذا العجل في التبة فارتبطت باسم النبي هارون، وذلك دون أي سند علمي أو أثري أو تاريخي موثق .



ومازال ضريح نبي الله هارون محل اهتمام زوار سانت كاترين .

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مقام النبي هارون

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