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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات و الفاكهة  اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

تراوحت أسعار الطماطم بين 7.5إلي 8 جنيهات بدلا من 10جنيهات ،والخيار 9جنيهات ، البصل 4جنيهات ،والكوسة 8جنيهات، والبطاطس 6إلي 9جنيهات ،والتفاح والكمثرى والتين 20جنيها للكيلو الواحد، والبرتقال البلدي والرمان 10جنيهات،لدي باعة القطاعي ، وسعر حزمة الخضرة بخمسين قرشا ،وهي البقدونس ، الكسبرة ، الشبت ، و بينما سجل الجرجير 75 قرشا والكرفس 200قرش ،و الملوخية جنيهان للحزمة ،والبامية تراجعت ل12جنيها بدلا من 15جنيها للكيلو ،والفلفل الالوان 20 جنيها ،و القثاء 6إلي 8جنيهات ،و الخيار البلدي أو الصوب 6إلي8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات .


وسجلت أسعار الفلفل الحامي 10جنيهات ،والكوسة من 6 إلى 10جنيهات، والفلفل الألوان 20جنيها، الفاصوليا 40جنيها، والبطاطس من 8 إلى 9جنيهات،والفلفل الرومي 4جنيهات إلى 10جنيهات،والكرنب من 15 إلى 20جنيها للواحدة.

 

وسعر الفلفل من 10إلي 11جنيهات للكيلو ، والباذنجان العروس 5جنيهات إلى 6 جنيهات، والجزر 6إلي 8جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 40جنيها، والبامية 10إلي 12جنيها للكيلو، والملوخية 7جنيهات للكيلو ،والليمون ارتفع إلى 10جنيهات مقابل 5إلي 6.5جنيه للكيلو.

وتراوح سعر الجوافة من 12 إلي 20جنيها ،والموز البلدي من 12 جنيها إلى 15جنيها، والموز المستورد 25جنيها،والبلح البرحي 30إلي 45جنيها ،والتفاح الأخضر سجل 25جنيهًا، والرمان تراوح بين 7.5 إلى 10جنيهات،و التفاح الاصفر30جنيها،والبرقوق 25جنيها إلى 30 جنيها ،والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 25 جنيها ،والتفاح اللبناني الاحمر 25جنيها إلى 30 جنيها،الموز المستورد 25 جنيها.

أما سعر العنب الأسود فوصل لـ 20جنيها، والعنب البلدي 20جنيها ، والعنب الأحمر من 17.5إلي 20جنيها،التين من 14إلي20جنيها ، الكنتالوب 12جنيهات للكيلو .

وسعر المانجو نعومي ، الزبدة أو السكري 25 جنيها،والفص 80جنيها والعويس 25 ،والمانجو الفونسو 35جنيها للكيلو ، والمانجو دبشة 20جنيها ،والكمثرى 15جنيها علي الأقل ،والخوخ البلدي 15إلي 35جنيها، والخوخ المستورد 40جنيها ،البرتقال البلدي 12جنيها ،والبطيخ 15إلي 20جنيها للواحدة .

 

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