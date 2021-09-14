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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض

ينشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن  اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021  في السوق المحلية:

استقرت اليوم أسعار الفراخ البيضاء والساسو في بورصة الدواجن، لتسجل الآن في البورصة سعر 25 جنيها للكيلو الأبيض، أما كيلو الفراخ الساسو فسجل اليوم 44 جنيها، والفراخ الأمهات سجلت 21 جنيها.


                 النوع الفئة  أقل سعر  أعلى سعر
 لحم الفراخ البيضاء  كيلو 25.00 جنيها 26.00 جنيها
 لحم الفراخ الساسو كيلو 43.00 44.00 جنيها 
 لحم الفراخ البلدي كيلو 35.00 36.00 جنيها
 لحم أمهات أبيض كيلو 20.00 21.00 جنيها
 كتكوت أبيض يوم 08.00 جنيهات 08.50 جنيه
 كتكوت ساسو يوم 06.00 جنيهات 06.25 جنيه
 كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيهات 03.25 جنيه
  بيض أحمر كرتونة 44.00 جنيها
 بيض أبيض كرتونة 41.00 جنيها
 بيض بلدي كرتونة 52.00 جنيها
 

أسعار الدواجن والبط والبيض اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر أسعار الدواجن والبط والبيض اليوم أسعار الدواجن والبط والبيض اليوم الثلاثاء

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