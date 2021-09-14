سيخلق مشاكل هائلة.. مدارس إيطاليا تنتقد إلزام الآباء بجواز سفر اللقاح

انتقدت رابطة مديري المدارس الإيطالية، قرار الحكومة بجعل جواز سفر لقاح، أو ما يُسمى محليا بـ"الشهادة الخضراء"، إلزاميا لجميع البالغين الذين يدخلون مدارس البلاد، بما في ذلك أولياء الأمور.



وقال رئيس الرابطة الوطنية لمديري المدارس الإيطالية أنتونيلو جيانيللي -حسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسامد" الإيطالية- "أتفهم شرط شمول السماح الأخضر (وهو إذن إتاحة لغير المُلقحين ضد كورونا لدخول أماكن معينة بعد إجراء تحليل فوري) لأولياء الأمور المرافقين لأطفالهم، لكن هذا سيخلق مشكلة هائلة للمدارس، وسوف تتشكل طوابير خارج المدارس وداخلها لإجراء الفحوصات وهناك خطر من تشكل حشود من الناس".



وأضاف جيانيللي: "لا يمكنك مقارنة حالة المطاعم أو محطات المواصلات بالمدارس لأنه في هذه الحالات لا يسمح للجميع بالدخول في نفس الوقت بمواعيد مُعينة كما يحدث في المدارس".



وكانت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قد قررت، الخميس الماضي، توسيع نطاق جواز سفر اللقاح بحيث ينطبق على الآباء وكذلك الأشخاص الذين يعملون لحساب مقاولين خارجيين ويقدمون خدمات للمدارس مثل موظفي المقصف وعمال النظافة.