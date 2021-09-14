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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"التنمية البشرية في مصر عام 2021".. الأمم المتحدة تعرض فيلما تسجيليا

فعالية إطلاق تقرير
فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر

عرضت فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر فيلماً تسجيلياً بعنوان "التنمية البشرية في مصر عام 2021" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر  للعام الحالي ٢٠٢١. 

وصرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

 

كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

الأمم المتحدة للتنمية البشرية فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الرئيس عبدالفتاح السيسي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي

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