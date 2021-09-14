الرئيس السيسي يشهد جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2021

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021 وذلك عقب تسلمه التقرير خلال احتفالية بمناسبة إطلاقه بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة عدد من الشخصيات وممثلي منظمات التنمية الدولية في مصر.

ويعكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.