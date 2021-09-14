22 قرارا من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد2021 - 2022.. فيديوجراف

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 22 قرارًا بشأن العام الدراسي الجديد 2021-2022، من ضمنها تفعيل الحضور والغياب، موضحة أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة ببدء الدراسة من حيث تطعيم المعلمين وإعداد المقررات الدراسية.
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* تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والابداعي
* تهيئة مناخ صحي وآمن للسادة المعلمين والحفاظ على حقوقهم
* الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعلمين والإداريين والطلاب
*التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا اثناء اليوم الدراسي للطلاب والمعلمين
*اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا
*تشجيع الطلاب على توظيف كافة القنوات والمنصات التعليمية كحصص مصر على سبيل المثال
ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرس
*حظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية
العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود للقضاء عليها
*حظر تحصيل اي مبالغ مالية تحت اي مسمى من الطلاب واولياء امورهم
*تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة
التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول
*بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله
متابعة الإدارات التعليمية لالتزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية بالرسوم الدراسية القانونية
*متابعة الإدارات التعليمية للالتزام بالقرارات الصادرة بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي - لغات)
التوسع في المساحات الخضراء و زرع اكبر عدد من الأشجار داخل المدارس
*حظر استخدام أي مقررات دراسية او كتب او مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها
الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة تويع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات
*عدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالأخوة المسيحيين
*التواصل والتنسيق مع مديريات الامن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية
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