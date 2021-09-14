22 قرارا من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد2021 - 2022.. فيديوجراف

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 22 قرارًا بشأن العام الدراسي الجديد 2021-2022، من ضمنها تفعيل الحضور والغياب، موضحة أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة ببدء الدراسة من حيث تطعيم المعلمين وإعداد المقررات الدراسية.

شاهد الفيديو:



* تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والابداعي

* تهيئة مناخ صحي وآمن للسادة المعلمين والحفاظ على حقوقهم

* الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعلمين والإداريين والطلاب

*التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا اثناء اليوم الدراسي للطلاب والمعلمين

*اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا



*تشجيع الطلاب على توظيف كافة القنوات والمنصات التعليمية كحصص مصر على سبيل المثال

ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرس

*حظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية

العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود للقضاء عليها

*حظر تحصيل اي مبالغ مالية تحت اي مسمى من الطلاب واولياء امورهم

*تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة

التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول

*بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله

متابعة الإدارات التعليمية لالتزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية بالرسوم الدراسية القانونية

*متابعة الإدارات التعليمية للالتزام بالقرارات الصادرة بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي - لغات)

التوسع في المساحات الخضراء و زرع اكبر عدد من الأشجار داخل المدارس

*حظر استخدام أي مقررات دراسية او كتب او مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها

الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة تويع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات

*عدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالأخوة المسيحيين

*التواصل والتنسيق مع مديريات الامن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية

ولمزيد من التفاصيل حول قرارات وزير التعليم للعام الدراسي الجديد شاهد الفيديو التالي..