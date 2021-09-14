الرئيس التنفيذي لـ"بولستار" يكشف سر صفين المقاعد بالإصدار 3 الرياضي

كشف توماس إنجينلاث الرئيس التنفيذي لشركة بولستار عن تفاصيل البولستار 3 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وفقًا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، ستكون بولستار 3 سيارة ذات صفين من فئة الكروس أوفر مع خط سقف مائل، وستتوافر في اختيارين بين محرك أحادي أو ثنائي المحتوى، وسيتم بناء بولستار 3 في الولايات المتحدة ومن المقرر أن تصل الأسواق للعملاء في عام 2022، لتأتي بعد البولستار 1 PHEV الكوبيه وبولستار 2 كروس أوفر الكهربائية.

على الرغم من تحفظ بولستار الكشف عن تفاصيل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية القادمة، ونشر صورة دعائية واحدة، إلا أن المدير التنفيذي للشركة كشف عن مزيد من التفاصيل ليؤكد أن "أولا السيارة تأتي بصفين فقط من المقاعد، نحن كشركة لا نعترض على تقديم 3 صفوف من المقاعد ولكن سيواجهنا سؤال، بماذا اختلفنا عن طراز الـ XC90 فالصفين من المقاعد يعطي السيارة السقف الديناميكي الهوائي اللازم .

كما أنه يمنح مساحة أوسع بين الصف الأول والثاني وهو ما يمنح راكبي الصف الخلفي الشعور بالراحة والبراح والفخامة"، مضيفًا أن البولستار ستأتي بمجموعة نقل حركة متطورة للغاية وستحقق "مكانة فائقة في القوة تنفرد بها بولستار" لتتعدى إصدار XC90 الكهربائي، وعن الاختيار بين المحرك الأحادي أو الثنائي .

قال الرئيس التنفيذي لشركة بولستار: " في نهاية المطاف، يتمتع المحرك المزدوج بقوة وسرعة أكبر قليلاً، ولكن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى هذا التشويق. ولا يحتاجون للدفع الرباعي، فمثلا في النرويج أو النمسا، نبيع دائمًا طرازات الدفع الرباعي. لكن في الصين أو الولايات المتحدة ، يفضل الكثير من العملاء اختيار المحرك الواحد، نحن نسعى لنرضي جميع الأذواق".

و أكد الرئيس التنفيذي أن بولستار 3 سيتم تصنيعها في الولايات المتحدة، في مصنع كارولينا الجنوبية وهي نفس المنصة التي تصنع فولفو S60 وتصنع أيضًا الجيل التالي من XC90.