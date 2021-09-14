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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط عامل بصيدلية بكفر صقر يروج للأدوية المخدرة عبر الإنترنت

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها وضبط مروجي وموزعي الأدوية المخالفة ومجهولة المصدر وغير المرخصة من وزارة الصحة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين. وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية وخطة مديريه الصحة لضبط سوق الدواء والحفاظ على صحة وسلامة المرضى.

 

 أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلي قيام إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتنسيق مع مباحث الانترنت بضبط شخص يعمل بإحدى الصيدليات بمدينة كفر صقر يقوم ببيع الأدوية المخدرة من منزلة عن طريق الإنترنت بالمخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر .

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 أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم مداهمة الصيدلية التي يعمل بها وضبط أدوية مدرجة بالجدول الثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير بالإضافة لأدوية طبية بشرية بدون فواتير بواقع عدد 3958 (قرص/عبوة) ) وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفه والتحفظ علي المضبوطات.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم استصدار إذن النيابة العامة لتفتيش مسكن العامل وتم ضبط أدوية ملحقة بالجدول الثالث مخدرات، بالإضافة لأدوية طبية بشرية بدون فواتير تستخدم كبديل للمواد المخدرة بواقع عدد 496 (أمبول/عبوة وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات، والتحفظ على العامل لحين عرضه على النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.

الشرقية ضبط الرقابة تحرير مخالفة الأدوية صحة مخدرات

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