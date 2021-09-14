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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هذا السؤال| قطع مفاجئ لـ بث اجتماع بايدن.. والصحف تكشف الفاعل

بايدن
بايدن

أفادت صحف وشبكات أمريكية، بانقطاع البث عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال حديثه بأحد الاجتماعات الحكومية، دون تنويه مسبق، ودون أن يكون الرئيس قد أنهى كلمته، ما يشي بأمرٍ ما ، أراد قاطعوا البث التليفزيوني عدم بثه.

قالت شبكة آر تي، إن البيت الأبيض هو المسئول عن قطع البث فجأة عن اجتماع بايدن مع مسؤولين بعد أن طرح سؤالا لأحدهم.

ذكرت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية اليوم الثلاثاء،  أن بايدن كان يجري اجتماعا مع ممثلي الحكومة الفيدرالية ومسؤولين محليين في ولاية أيداهو، حول حرائق الغابات التي تعاني منها ولايات عدة غربي البلاد.

 

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وأفادت "فوكس نيوز" بأن البث المباشر للاجتماع انقطع فجأة بعد أن بدأ رئيس الدولة يطرح أسئلة لممثل الجمعية الوطنية لحراسة الغابات جورج جيسلير.

ولفتت القناة إلى أن الإدارة الأمريكية لم تصدر أي تعليق على الحادث.

وذكرت القناة أنها "ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها البيت الأبيض لمنع نقل تصريحات بايدن إلى النس".

وحدث التدخل خلال كلمة بايدن قبل ذلك، ففي أواخر الشهر الماضي، قطع  البيت الأبيض ميكروفون بايدن أثناء مؤتمر صحفي له بعد أن سأله أحد الصحفيين عن إجلاء المواطنين الأمريكيين من أفغانستان.

وأجاب عليه بايدن بسخرية بعد إيقاف الميكروفون.

 وأشارت القناة إلى أنه لم يكن واضحا حينها ما إذا تم إيقاف الميكروفون في تلك اللحظة بالذات تصادفا عرضيا، أم أنه جرى بشكل متعمد "كي لا يسمع المشاهدون أجوبة غير جاهزة مسبقا".

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