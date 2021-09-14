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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة مفتى النصرة في قضية جند الأقصى لـ ١١ أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار،  تأجيل محاكمة المتهم مدين ابراهيم محمد حسنين ـ إمام وخطيب وداعي شرعي بتهمة الاتحاق بـ " جند الأقصى وجبهة النصرة " التابعين لجماعة القاعدة ومقرها خارج البلاد بدولة سوريا وتلقي تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الارهاب لجلسة ١١ أكتوبر لحضور المتهم من محبسه.

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار وعضوية المستشارين وائل الشيمي ومحمد نبيل وسكرتارية أحمد صبحي.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة ارهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الارهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سورية ضمن صفوف مجموعتي " جند الاقصي وجبهة النصرة " التابعين لها علي النحو المبين بالتحقيقات.

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قالت النيابة في أمر احالة المتهم للمحاكمة انه روج لارتكاب جرائم ارهابية وكان ذلك بطريق غير مباشر بان روج عنطريق مجموعتين الكترونيتين عبر تطبيق الواتساب تحت مسمي " إفتاء ـ أسئلة وفتاوي " لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لإستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة علي النحو المبين بالتحقيقات.

الدائرة الثالثة إرهاب محكمة أمن طوارئ مجمع محاكم طرة المستشار محمد كامل عبد الستار محاكمة المتهم مدين ابراهيم محمد حسنين

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