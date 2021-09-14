تأجيل محاكمة مفتى النصرة في قضية جند الأقصى لـ ١١ أكتوبر

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، تأجيل محاكمة المتهم مدين ابراهيم محمد حسنين ـ إمام وخطيب وداعي شرعي بتهمة الاتحاق بـ " جند الأقصى وجبهة النصرة " التابعين لجماعة القاعدة ومقرها خارج البلاد بدولة سوريا وتلقي تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الارهاب لجلسة ١١ أكتوبر لحضور المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار وعضوية المستشارين وائل الشيمي ومحمد نبيل وسكرتارية أحمد صبحي.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة ارهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الارهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سورية ضمن صفوف مجموعتي " جند الاقصي وجبهة النصرة " التابعين لها علي النحو المبين بالتحقيقات.
قالت النيابة في أمر احالة المتهم للمحاكمة انه روج لارتكاب جرائم ارهابية وكان ذلك بطريق غير مباشر بان روج عنطريق مجموعتين الكترونيتين عبر تطبيق الواتساب تحت مسمي " إفتاء ـ أسئلة وفتاوي " لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لإستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة علي النحو المبين بالتحقيقات.