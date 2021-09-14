رئيس الحرية المصري يضع استراتيجية جديدة للارتقاء بالأداء السياسي

أعلن المهندس ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى عن البدء في تنفيذ خطة التطوير للارتقاء بمستوى الاداء السياسي والتنظيمي والجماهيري داخل الحزب؛ وتقديم نموذج سياسي متميز يليق بطموحات المواطنين وبمبادئ واهداف الجمهورية الجديدة؛ مشيرا الي اعادة هيكلة الامانات المركزية واللجان النوعية وأمانات المحافظات؛ وضخ دماء جديدة؛ وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية؛ لجميع فئات المجتمع؛ مع اختلاف عاداته وثقافاته؛ والدفع بالعناصر المتميزة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة السياسية؛ وتمكين الشباب والمرأة؛ حيث يحظي كل منهما بتمييز ايجابي في المجالس النيابية؛ ودعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي في تولي المناصب القيادية في الأجهزة التنفيذية.

وأكد المهندس ممدوح محمود خلال اجتماع هيئة مكتب الامانة العامة للحزب ؛ ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أتاح مناخا متميزا للاحزاب السياسية للمشاركة بفاعلية في المشهد السياسي والتواصل مع الجماهير؛ مجددا دعم حزب الحرية للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجهوده المخلصة في معركة البناء والتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ وايضا دعم مؤسسات الدولة الوطنية في التصدي للارهاب والافكار المتطرفة.

ومن جانبه قال النائب معتز محمود نائب رئيس حزب الحرية المصري ان الحزب سيشهد انطلاقة جديدة خلال الفترة المقبلة؛ التي تتطلب تضافر جميع الجهات مع اجهزة الدولة في معركة البناء والتنمية؛ مشددا علي دعم الكوادر الحزبية وتدريب وتأهيل الكوادر الشابة للعمل السياسي؛ وأهمية اللجان النوعية والامانات العامة في هذا الصدد.

اما النائب محمد عطية الفيومي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية فقدم تقريرا بالنشاط التشريعي والخدمي لنواب الحزب في البرلمان؛ مشددا علي اهمية طرح مشاريع القوانين علي الهيئة البرلمانية قبل عرضها علي مجلس النواب.

ومن جانبه عرض النائب احمد مهني الامين العام للحزب رؤية الحزب خلال الفترة القادمة؛ والهدف من خطة اعادة الهيكلة.

كما عرض احمد ادريس امين تنظيم الحزب تحليلا للوضع لراهن للحزب ودراسة تحليلية للأمانات المركزية واللجان النوعية