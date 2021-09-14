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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رشاد عبده عن انخفاض معدلات الفقر: زيادة فرص العمل أهم الأسباب

ارشيفية
ارشيفية

اتجهت الدولة المصرية لتبني العديد من الوسائل في مختلف المجالات  لمزيد من تنمية وإنعاش الاقتصاد حتى أخذت معدلات الفقر في الانخفاض وهبط المؤشر العام لنسبة الفقر للمرة الأولى منذ 20 عاما، وذلك وفقَا لخالد زكريا، المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية 2021.

 

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ "موقع صدى البلد"، إن زيادة فرص العمل التي توفرها المشروعات التنموية الضخمة التي تتبناها الدولة والتي أدت إلى انخفاض معدلات البطالة  من أهم أسباب انخفاض معدلات الفقر.


و أوضح أن زيادة الحد الأدنى للمرتبات من 2000 جنيه إلى 2200 جنيه، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا من شأنها أن تساهم في حصر معدلات الفقر وبالتالي تؤدي إلى انخفاضه.

 

ونوه خالد زكريا ، المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية 2021، خلال  فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر، إلى أن المؤشر العام لنسبة الفقر هبط  من 32% إلى 29.7%، معقباً: "هذا يعتبر الانخفاض الأول منذ 20 عاما في معدلات الفقر بمصر".

 

وقال "زكريا"، إن التقرير تناول موضوع الدعم. مشيراً إلى أنه تم التركيز على إعادة هيكلة الدعم، حيث انه بالرغم من الزيادة المطلقة في أرقام الدعم في مصر، إلا أن دعم البترول والطاقة توجه إلى الإنفاق من أجل دعم السلع التموينية والمزايا الاجتماعية.

 

وأضاف "زكريا "خلال  فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر، أن من الأهداف الرئيسية التي رصدها التقرير تقليص معدلات الفقر، مشيرا إلى أنه خلال الألفية الأخيرة، نجد تزايدا مضطربا في معدلات الفقر.

 

وتابع المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية 2021، أن هذا التزايد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأُولى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 و2017، ووفقاً للتقرير، بدأت بعدها معدلات الفقر في النزول حيث بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعطي آثاره.

الدكتور رشاد عبده المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إنخفاض معدلات البطالة تقرير التنمية البشرية 2021 تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر

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