أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15 -9-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 15 -9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6447 15.7762

يورو 18.4733 18.6349

جنيــه إسترليـنى 21.6695 21.8579

دولار كنـدى 12.3537 12.4615

كرون دانمركى 2.4845 2.5058

كرون نرويجى 1.8167 1.8325

كرون ســويدى 1.8207 1.8366

فرنك سويسرى 16.9683 17.1183

100 ين يابانى 14.2057 14.3290

ريـــال سعـــودى 4.1710 4.2063

دينــار كويتى 51.9534 52.5261

درهم اماراتى 4.2588 4.2954

دولار اســـترالى 11.4676 11.5655

دينــار البحــرين 41.5079 41.8678

ريـــال عمـــانى 40.6357 41.0839

ريـــال قطــــرى 4.2956 4.3341

دينـار اردنـى 22.0348 22.2828

يوان صينى 2.4252 2.4487