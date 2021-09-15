عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15 -9-2021

ارشيفية
ارشيفية

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 15 -9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

العملة                 شراء                     بيع
دولار أمريكى   15.6447           15.7762
يورو             18.4733             18.6349
جنيــه إسترليـنى 21.6695            21.8579
دولار كنـدى     12.3537               12.4615
كرون دانمركى    2.4845             2.5058
كرون نرويجى      1.8167            1.8325
كرون ســويدى      1.8207          1.8366
فرنك سويسرى     16.9683       17.1183
100 ين يابانى      14.2057        14.3290
ريـــال سعـــودى     4.1710   4.2063
دينــار كويتى    51.9534    52.5261
درهم اماراتى      4.2588       4.2954
دولار اســـترالى     11.4676  11.5655
دينــار البحــرين   41.5079   41.8678
ريـــال عمـــانى    40.6357   41.0839
ريـــال قطــــرى    4.2956      4.3341
دينـار اردنـى    22.0348        22.2828
يوان صينى     2.4252            2.4487

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء دولار أمريكي ريال سعودي درهم إماراتى

ترشيحاتنا

أفخم سيارة من بنتلي "فلاينج سبير 2021" في الإمارات

بمعالج قوي ومواصفات مميزة.. هونر تستعد لإطلاق هاتفها الجديد Play 20 Pro

9 إختصاصات للجنة الشئون العربية والافريقية بمجلس الشيوخ .. اعرفها

لماذا قال الله قل هو الله أحد ولم يقل واحد.. فرق كبير في المعنى

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 في محافظات مصر

كيف منع الجيش الأمريكي ترامب من شن حرب ضد الصين؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

التعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بـ20 قرارا عاجلا |تفاصيل

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

فينجادا ينهي الجدل بشأن إلغاء كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

من الجيش والشرطة.. مقطع متداول لإعدام 6 أفغان رميًا برصاص طالبان|شاهد

كليوباترا.. عظمة كلب ضخمة في الفضاء تثير حيرة العلماء

فيديو

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

الأهلي يكرم محرم الراغب وعدلي القيعي ‏في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ