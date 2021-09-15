أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15 -9-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 15 -9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6447 15.7762
يورو 18.4733 18.6349
جنيــه إسترليـنى 21.6695 21.8579
دولار كنـدى 12.3537 12.4615
كرون دانمركى 2.4845 2.5058
كرون نرويجى 1.8167 1.8325
كرون ســويدى 1.8207 1.8366
فرنك سويسرى 16.9683 17.1183
100 ين يابانى 14.2057 14.3290
ريـــال سعـــودى 4.1710 4.2063
دينــار كويتى 51.9534 52.5261
درهم اماراتى 4.2588 4.2954
دولار اســـترالى 11.4676 11.5655
دينــار البحــرين 41.5079 41.8678
ريـــال عمـــانى 40.6357 41.0839
ريـــال قطــــرى 4.2956 4.3341
دينـار اردنـى 22.0348 22.2828
يوان صينى 2.4252 2.4487