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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-9-2021

ارشيفية
ارشيفية

ننشر أسعار الذهب اليوم الاربعاء 15 سبتمبر 2021، حيث يشهد استقرارا  في بداية التعاملات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار الذهب اليوم
وصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 897 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 785 جنيها لجرام الذهب الواحد .

 

وصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 673 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 523 جنيها للجرام.

 

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 27,901 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,280 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 897,143 جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الجرام من عيار 14 اسعار الذهب اليوم الاربعاء

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