حريق يلتهم سيارة أسفل كوبري جهينة بأكتوبر

التهمت النيران سيارة ملاكي أسفل كوبري جهينة بمحور 26 يوليو بمدينة السادس من أكتوبر، دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي مدير قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالقرب من مول تجاري شهير.

وعلى الفور دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء تنسيقا مع وحدة إطفاء أكتوبر للسيطرة على الحريق الذي شبَّ في مقدمة سيارة ملاكي.

كما وجه مدير مرور الجيزة الخدمات المعينة بالطريق بتسيير حركة السيارات وسحب الكثافات وتمت عملية إخماد الحريق ورفع السيارة من الطريق.

طرق الوقاية من الحرائق

كثير من حرائق الشقق السكنية تنتشر فى فصل الصيف، وذلك بسبب موجات الحرارة الشديدة التى تشهدها البلاد كل عام، وهي قد تكون ناتجة عن الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية بالتزامن، ولتفادى تلك الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق.

ونرصد في التقرير التالي أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائي:-

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

6- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية