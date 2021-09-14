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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"إتعلمت من الليالي".. مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب ..فيديو

مصطفى كامل
مصطفى كامل

طرح الفنان مصطفى كامل، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "إتعلمت من الليالي"، وهى ثامن أغاني ألبومه "وجع قلبي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

أغنية  "إتعلمت من الليالى" من كلمات وألحان مصطفى كامل  ومن توزيع باسم منير ميكس وماستر احمد جودة.

 

وكان مصطفى كامل قد طرح عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ، سابع  اغانى البومه الجديد والتى تحمل إسم أسكت . 

 

 أغنية أسكت من غناء وكلمات مصطفى كامل، وألحانه، ومن توزيع تامر صقر.

 

وكان قد طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "وجع قلبي" من ألبومه الجديد الذي يحمل أيضا نفس اسم الأغنية، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة، وبمجرد طرحها تصدرت التريند، حيث قدمها بشكل جديد لجمهوره.

 

وجاءت إشادات كثيرة بالأغنية من الجمهور ومنها: “بالتوفيق يا نجم”، و"استمر يا فنان"، و"أغنية حلوة اوي" و"ما أحلاها"، وغيرها.

 

مصطفى كامل إتعلمت من الليالى وجع قلبي يوتيوب الفنان مصطفى كامل

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